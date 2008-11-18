98 درصد معابر اصلی بیرجند به خط لوله گاز طبیعی متصل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند از نصب حدود پنج هزار علمک در شهر بیرجند خبر داد و افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری حدود دو هزارعلمک دیگر در سطح شهر بیرجند نصب شود.
وی با بیان اینکه تا پایان سال آینده علمک گاز در بیش از 90 درصد محدوده شهری نصب می شود، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد استفاده کنندگان واحدهای مسکونی شهر بیرجند از گاز طبیعی بالغ بر هفت هزار و 600 واحد مسکونی می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از آغازعملیات گازرسانی به شهر خوسف در سال آینده خبر داد و یادآور شد: جهت عدم وقوع حادثه، ادارات باید برای هرگونه حفاری در معابر شهری با شرکت گاز هماهنگی های لازم را انجام دهند.
فرماندار بیرجند نیز در این جلسه گفت: ماهانه از سوی دولت مبلغ شش میلیارد و 580 میلیون تومان یارانه در بخش های گاز، آرد و شیر در خراسان جنوبی پرداخت می شود.
حسن خسروی به رفع مشکلات صف های طولانی نان در استان اشاره کرد و افزود: در ماه جاری برای کنترل کار نانوایی ها از تعدادی بازرس افتخاری، نیروهای تعزیراتی استانداری و فرمانداری بیرجند و سازمان بازرگانی استان استفاده شده است.
به گفته وی با اضافه شدن کشنده های سوخت و افزایش سهمیه ماهیانه گاز استان از دو هزار و 900 تن به سه هزار و 600 تن مشکل توزیع گاز به زودی رفع می شود.
وی با بیان اینکه تقاضای مردم در خصوص گاز بیشتر از سهمیه فعلی است، خاطر نشان کرد: سیستم توزیع گاز در محلات که به صورت هفتگی انجام می شود با تدابیر لازم درآینده نزدیک به یک روز درمیان تبدیل می شود.
فرماندار بیرجند در پایان به سفر رئیس قوه قضائیه به استان در روزهای پایانی هفته جاری اشاره کرد و یادآور شد: آیت الله شاهرودی بعد از دیدار با مردم بیرجند با قضات خراسان جنوبی در فرمانداری بیرجند دیدار خواهند کرد.
در این جلسه از زحمات غلامحسین اسماعیلی معاون عمرانی سابق فرمانداری بیرجند تقدیر و سید مهدی رونقی به عنوان معاون عمرانی جدید فرمانداری بیرجند معرفی شد.
