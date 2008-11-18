استاندارد عامل پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده در مراسم بازدید از پژوهشگاه سازمان استاندارد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه های کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی و نیز تولبدات داخلی بسیار تعیین کننده است و اگر این سازمان در کشور وجود نداشت با مشکلات بسیاری از جمله بی کیفیت شدن کالاها مواجه بودیم.

وی در خصوص مشکلات این سازمان بیان داشت: در حال حاضر، تجهیزات آزمایشگاهی و مسائل استخدامی از جمله مشکلات سازمان استاندارد است که امیدواریم با مذاکرات این سازمان با نهادهای مربوطه به خصوص وزارت علوم، این مشکلات برطرف شود.

این مسئول در زمینه حل مشکلات سازمان یادشده ادامه داد: امکان پیشرفت برای سازمان یادشده باز است و به همین دلیل، همه تلاش خود را در معاونت علوم و فناوری به کار خواهیم گرفت تا راه این پیشرفت، هر روز بیش از پیش باز شود.

معاون علوم و فناوری رئیس جمهور با اشاره به تشویق تولیدکنندگانی که مطابق با استانداردهای ترجیحی، کالا و خدمت ارائه می دهند خاطرنشان کرد: تشویق این تولیدکنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات از سوی سازمان استاندارد در افزایش کیفیت کالاها و خدمات تاثیر زیادی دارد و به رشد و شکوفایی صنعت کشور کمک می کند.

استاندارد سم پسته ایران جهانی شد

واعظ زاده تثبیت استاندارد سم پسته ایران به عنوان استاندارد جهانی را یک اقدام بسیار موثر از سوی سازمان استاندارد دانست و گفت: اثبات سلامت پسته ایران در بازارهای جهانی، موفقیتی بزرگ برای سازمان استاندارد محسوب می شود، زیرا با این کار، مانع مهم صادرات پسته ایران از سر راه برداشته شد.

وی در خصوص وظایف کلی این سازمان تصریح کرد: سازمان استاندارد نباید فقط در زمینه کنترل کیفیت کالای تولید شده وارد عمل شود، بلکه باید در شناخت و تعریف مسئله، تولید نظریه علمی و کسب فناوری هم بسیار پررنگ عمل کند.

این مسئول، معرفی فعالیتها و دستاوردهای سازمان یادشده را بسیار مهم تلقی و خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سطح ملی و بین المللی، فعالیتها و دستاوردهای بسیار خوبی دارد و اخبار این فعالیتها و دستاوردها باید به صورت به روز به اطلاع رسانه ها برسد.