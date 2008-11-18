۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۸

تاکنون پنج محیطبان محیط زیست گلستان شهید شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیطبان، گفت: تاکنون پنج محیطبان این استان در راستای حفظ محیط زیست به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، میلاد بهرامی در جلسه حفاظت از محیط زیست استان افزود: حاج یحیی شاهکوه محلی، آدینه محمد دردی، شوآن شقاق زاده، حسین قجر و قنبرعلی عربکلو از شهدای گرانقدر عرصه صیانت از محیط زیست استان هستند.

وی اظهار داشت: این شهدا در درگیری با شکارچیان با اصابت گلوله و درگیری تن به تن با شکارچیان به شهادت رسیدند.

بهرامی، همچنین از انتخاب سه نفر از محیطبانان استان به عنوان محیطبان نمونه ملی خبرداد و گفت: مجید ممشتی، حبیب الله دستبند و حسینعلی تازیکه به عنوان محیطبانان نمونه ملی معرفی شدند.

این کارشناس محیط زیست گلستان بیان داشت: این افراد به عنوان محیطبان در پارک ملی گلستان، منطقه حفاظت شده کردکوی و منطقه حفاظت شده جهان نما توسکستان برای حفاظت و پاسداری از حریم سبز کشور فعالیت و خدمت می کنند.

وسعت مناطق حفاظت شده گلستان حدود یکهزار هکتار است.

