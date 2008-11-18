فعالیت در عرصه های فرهنگی عجولانه ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان پیش از ظهر امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان گفت: باید از همه فرصت ها در ارتقاء فرهنگ جامعه استفاده کرد.

وی با اشاره هفته بسیج گفت: این هفته فرصت مناسبی است که دستگاه های اجرایی استان برای ارتقای فرهنگ در جامعه از آن استفاده کنند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه باید دستگاه خود را موظف به ارائه گزارش و عملکرد در ارتقاء مسائل فرهنگی در جامعه بدانند، گفت: اقامه نماز، تقویت فرهنگ قرآنی، مساله حجاب و عفاف باید مد نظر همه مسئولان باشد.

وی توجه به ورزش بانوان را در جامعه خواستار شد و گفت: احداث بوستان بانوان در سمنان از برنامه های تاثیر گذار شهرداری سمنان در توجه به بانوان است.