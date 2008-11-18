۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۳۲

استاندار سمنان:

فعالیت در عرصه های فرهنگی عجولانه ممکن نیست

فعالیت در عرصه های فرهنگی عجولانه ممکن نیست

سمنان - خبرگزاری مهر: علی عبداللهی گفت: فعالیت در عرصه های فرهنگی به صورت مقطعی و عجولانه ممکن نیست و باید با برنامه ریزی و ادامه دار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان پیش از ظهر امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان گفت: باید از همه فرصت ها در ارتقاء فرهنگ جامعه استفاده کرد.

وی با اشاره هفته بسیج گفت: این هفته فرصت مناسبی است که دستگاه های اجرایی استان برای ارتقای فرهنگ در جامعه از آن استفاده کنند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه باید دستگاه خود را موظف به ارائه گزارش و عملکرد در ارتقاء مسائل فرهنگی در جامعه بدانند، گفت: اقامه نماز، تقویت فرهنگ قرآنی، مساله حجاب و عفاف باید مد نظر همه مسئولان باشد.

وی توجه به ورزش بانوان را در جامعه خواستار شد و گفت: احداث بوستان بانوان در سمنان از برنامه های تاثیر گذار شهرداری سمنان در توجه به بانوان است.

عبداللهی افزود: باید شرایطی ایجاد شود تا با رعایت مسایل شرعی بانوان به راحتی به ورزش بپردازند.

