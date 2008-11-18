به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره سه بخش دارد که در بخش دیداری و شنیداری تولیدات چندرسانه‌ای، بخش شنیداری در قالب گفتگو، میزگرد، گزارش خبری، اخبار تحلیلی، آیتم‌های طنز و جنگ رادیویی و بخش دیداری در قالب گفتگو، میزگرد، مستند محض، بازسازی، گزارشی، خبری، داستانی و خبری، اخبار تحلیلی، آیتم‌های طنز و پویانمایی برگزار می‌شود.

در اولین جشنواره اعتیاد و رسانه که سال گذشته برگزار شد رسانه‌های مکتوب شرکت داشتند. به همین دلیل برای اینکه رسانه‌های شنیداری و دیداری نیز به فعالیت در این عرصه تشویق شوند، جشنواره دوم ویژه این رسانه‌ها برگزار می‌شود.

تقویت رابطه میان ستاد مبارزه با مواد مخدر با رسانه‌ها، تقدیر از فعالان رسانه‌ها در عرصه مبارزه با مواد مخدر، ارزیابی آثار و جهت دادن به تولیدات و جریانسازی فرهنگی برای پرداختن جدی رسانه‌ها به مبارزه با مواد مخدر از جمله اهداف برگزاری آن است.

وزارت ارشاد، صدا و سیما و دانشگاه هنر در برپایی دومین جشنواره اعتیاد و رسانه با ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری می‌کنند. دبیرخانه در خیابان ولی عصر، نرسیده به پارک‌وی، مقابل ساختمان اداری صدا و سیما، نبش کوچه افق، مجموعه شقایق است.