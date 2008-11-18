به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پورهاشم در نهمین همایش ملی لاستیک ایران با بیان این مطلب افزود: نظارت موسسه استاندارد بر لاستیک‌های مصرفی در کشور از سال 80 و با تدوین استاندارد‌های مربوط به تایر خودروهای سنگین و سواری جدی‌تر شد که این استاندارد‌ها در سال 86 مورد بازنگری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نظارت بر بازار لاستیک کشور بر اساس استانداردهای سال 2007 صورت می‌گیرد، تصریح کرد: میزان عدم انطباق لاستیک‌های تولید داخل با استانداردهای مورد نظر در سال 84 حدود 50 درصد بود که این رقم در سال 86 به 5/37 درصد رسید و این مسئله نشان دهنده بهبود سطح کیفی تولیدات داخلی است.

به گفته پورهاشم میانگین عدم انطباق تایرهای چینی وارداتی به کشور با استانداردها طی سه سال گذشته حدود 61 درصد است که این رقم در تایرهای هندی در سه سال گذشته حدود 3/67 درصد بوده است.

وی همچنین از واردات تایرهای خارجی با اعلام قیمت‌های پایین در اظهار‌نامه‌های گمرکی انتقاد و خاطرنشان کرد: گمرک باید دقت بیشتری در این زمینه داشته باشد تا تایرهای وارداتی با قیمت‌های پایین اظهار نشود.

همچنین در ادامه این همایش، حسین ابویی مهریزی مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن، از اختصاص 50 میلیون دلار تسهیلات ارزی صنعت کشور به صنعت تایر کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: واحد‌های صنعتی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات ارزی پنج میلیارد دلاری به بانکها معرفی شده‌ است و گشایش اعتبار این کارخانه‌ها به زودی آغاز خواهد شد.

ابویی مهریزی ادامه داد: طرح‌های توسعه‌ای بخش صنعت که از توجیه مناسب برخوردار باشند، مورد حمایت وزارت صنایع قرار می‌گیرند و در این زمینه سند چشم‌انداز صنعت تایر کشور نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و توسعه در واحد‌های صنعتی کشور تصریح کرد: در شرکتهای صنعتی برتر دنیا که از متوسط فروش 20 میلیارد دلاری برخوردار هستند، سالانه 850 میلیون دلار به انجام امور تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد در حالیکه در صنعت لاستیک کشور با فروش 670 میلیون دلاری، سهم تحقیق و توسعه آنها 5/6 میلیون دلار بوده است.

ابویی مهریزی میزان فروش و استمرار رشد فروش را از جمله موارد لازم برای ارتقاء بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: متوسط فروش به ازای هر نفر در واحد‌های اقتصادی موفق دنیا 390 هزار دلار است در حالی که این رقم در شرکتهای ایرانی حدود 58 هزار دلار است.

به گفته وی مالکیت و مدیریت توام با یکدیگر از جمله ایرادات صنعت کشور است که موجب عقب‌ماندگی این بخش شده است.

همچنین سعید تقوایی دبیر این همایش نیز گفت: بررسی و تحلیل سند چشم انداز توسعه 20 ساله صنعت تایر کشور در افق 1404 شمسی از موارد مهم و کلیدی است که در نهمین همایش ملی لاستیک ایران بصورت جدی به آن پرداخته می شود.

در همین حال، ناصر امامی عضو کمیته اجرایی انجمن صنعت تایر ایران گفت: تا پایان آذرماه سالجاری سند چشم انداز توسعه صنعتی تایر کشور با کمک انجمن صنعت تایر ایران و شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک تدوین و آماده خواهد شد.