به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم 20 مهرماه در شمال به اتمام رسید و سپس مهدی حسینیوند فیلم را تدوین کرد. به زودی آهنگساز فیلم نیز مشخص خواهد شد. عوامل تولید "بیرون آوردن مردگان" تلاش میکنند این فیلم برای حضور در جشنواره فجر امسال آماده نمایش شود.
"بیرون آوردن مردگان" با فیلمنامه برزو نیکنژاد درباره چهار دانشجو است که برای انجام تحقیق به غسالخانهای در جنگل میروند، اما شب اتفاقهایی میافتد که گویی نباید به آنجا میآمدند. کامبیز دیرباز، احمد مهران فر، بهاره افشاری، سحر ریحانی، علی افشار، بابک حمیدیان و جمشد هاشمپور از دیگر بازیگران فیلم هستند.
عوامل فیلم عبارتند از مدیر تولید: سعید هاشمی، مدیر فیلمبرداری: مسعود کرانی، صدابردار: هادی افشار، طراح صحنه و لباس: علی نصیرینیا، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، روابط عمومی: امیرشیبان خاقانی، مجری طرح: محمود غلامی، عکاس: نوید سجادی حسینی، سرمایهگذار: پرویز خادمی، تهیهکننده: ضحی فیلم با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
