50 هزار هکتار اراضی شالیکاری استان گیلان تجهیز و نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قنبری نژاد در حاشیه برگزاری گردهمایی سراسری مدیران صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون و رئوسای اداران امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی استانها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از 238 هزار هکتار اراضی شالیکاری استان گیلان سالانه یک میلیون و 100 هزار تن شلتوک حاصل می شود که از این میزان 5.7 هزار تن برنج سفید به دست می آید.

وی افزود: امید است مابقی اراضی شالیکاری استان طی برنامه 10 ساله تدوین شده تجهیز و نوسازی شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بخش خاک ورزی ضریب مکانیزاسیون 100 درصد و در بخش کشت مکانیزه برنج درجه مکانیزاسیون استان گیلان 6/6 درصد است.

قنبری نژاد بیان داشت: همچنین درجه برداشت مکانیزاسیون در استان 20 درصد است.

مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان اعلام کرد: هم اکنون در استان گیلان برنجهای کیفی و بومی مانند صدری، دم سیاه، هاشمی و علی کاظمی تولید می شود.

قنبری نژاد یادآور شد: برنجهای سفید رود و خزر از جمله برنجهای پرمحصول استان گیلان هستند.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی سال گذشته با استفاده از روشهای مکانیزاسیون توانسته ایم میزان تولیدات را در سطح استان حفظ کنیم.

این مسئول متذکر شد: از مجموع اراضی ذکر شده تنها هفت هزار هکتار کاشت نشده که با برداشت از اراضی دیگر آن را جبران کردیم.

مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ادامه داد: اولویتهای برنامه های ما در دو بخش مکانیزاسیون کاشت و برداشت است که هر دو مورد با توجه به ضرایب پایین است و باید ارتقا یابد.

قنبری نژاد افزود: تعداد و نوع ماشین آلات کاشت و برداشت در سطح استان گیلان به خصوص در اراضی تجهیز و نوسازی شده باید افزایش یابد همچنین بهره برداری از ماشینهای موجود بهینه صورت نمی گیرد.

استان گیلان به پنج هزار تراکتور ویژه شالیزار نیاز دارد

وی اظهار داشت: هم اکنون در سطح استان گیلان 181 دستگاه تراکتور ویژه شالیزار وجود دارد و به منظور توسعه شالیزارها در زمینه تراکتورهای ویژه شالیزاری این استان به بیش از پنج هزار دستگاه تراکتور نیاز دارد.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر استان گیلان 20 دستگاه کمباین مخصوص برنج دارد که قدرت برداشت آنها در روز بین 5/1 تا 2 هکتار است.

مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان خاطرنشان کرد: برای افزایش تولید و برداشت سال 88 این استان به 100 دستگاه کمباین مخصوص تولید برنج نیاز دارد.

قنبری نژاد در مورد مشکلات پبشروی شالیکاران افزود: کمبود تسهیلات بانکی و کمبود یارانه تسهیلات، گردش کتر جذب تسهیلات، ایجاد تشکلهای صنفی برای ساماندهی شرکتهای خدماتی سهامی کشاورزی از جمله مشکلات این قشر زحمت کش کشور است.

وی متذکر شد: انجام کارها و پروژه های الگوی کشت برای ترویج مکانیزاسیون در میان شالیکارها و پرداخت یارانه ها و تسهیلات از جمله زمینه های مناسب برای افزایش تولیدات برنج در کشور محسوب می شود که در نتیجه این امر هزینه های تولید برنج کاهش می یابد.

این مسئول اذعان داشت: امسال از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده و اعتبارات وجوهی اداره شده بالغ 26 میلیارد ریال بوده برای معرفی طرحهای مکانیزاسیون در حال جذب است.

قنبری نژاد گفت: در ماه گذشته با سفر رئیس جمهور به استان گیلان 50 مییارد ریال به منظور افزایش درجه و ضریب مکانیزاسیون استان گیلان در سال جاری و آینده اختصاص یافت که هنوز به بانک ایلاغ و به استان پرداخت نشده و در مرحله تنظیم قرارداد است.