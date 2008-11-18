  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۰

19 میلیارد ریال اعتبار برای طرح تامین آب آستارا هزینه می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرآب و فاضلاب شهرستان آستارا گفت: برای اجرای طرح تامین آب شهرستان آستارا 19 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، کاظم لطفی ظهر سه شنبه در بازید از طرح آبرسانی این شهرستان اظهار داشت: با اتمام ساخت این طرح بخش بزرگی از مشکلات تامین آب شهرستان آستارا رفع خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در این طرح آب رودخانه آق چای درگردنه حیران به تاسیسات کنونی تصفیه و انتقال آب آستارا واقع در منطقه بهارستان آستارا منتقل می‌شود.

لطفی همچنین خاطرنشان کرد: با انجام یک هزار و ‪۲۰۰‬ متر لوله‌گذاری مرحله نخست این طرح به اتمام رسیده و مرحله دوم که شامل بند آبگیر، احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال تا پایان سال ۱۳۸۸‬ به پایان خواهد رسید.

وی یادآورشد: علاوه بر این، طرح مطالعاتی ایجاد خطوط انتقال و تصفیه آب بر روی رودخانه چلوند در‪ ۱۵‬کیلومتری جنوب شهر آستار نیز در دست انجام است که مرحله نخست مطالعاتی آن پایان یافته است.

کد مطلب 785468

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها