19 میلیارد ریال اعتبار برای طرح تامین آب آستارا هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، کاظم لطفی ظهر سه شنبه در بازید از طرح آبرسانی این شهرستان اظهار داشت: با اتمام ساخت این طرح بخش بزرگی از مشکلات تامین آب شهرستان آستارا رفع خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در این طرح آب رودخانه آق چای درگردنه حیران به تاسیسات کنونی تصفیه و انتقال آب آستارا واقع در منطقه بهارستان آستارا منتقل می‌شود.

لطفی همچنین خاطرنشان کرد: با انجام یک هزار و ‪۲۰۰‬ متر لوله‌گذاری مرحله نخست این طرح به اتمام رسیده و مرحله دوم که شامل بند آبگیر، احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال تا پایان سال ۱۳۸۸‬ به پایان خواهد رسید.

وی یادآورشد: علاوه بر این، طرح مطالعاتی ایجاد خطوط انتقال و تصفیه آب بر روی رودخانه چلوند در‪ ۱۵‬کیلومتری جنوب شهر آستار نیز در دست انجام است که مرحله نخست مطالعاتی آن پایان یافته است.