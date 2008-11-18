به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد نیکول کیدمن که به مناسبت نمایش رومانس حماسی "استرالیا" به سیدنی سفر کرده، در یک نشست مطبوعاتی گفت: آینده من در دنیای بازیگری مشخص نیست. من در زندگی فرصتهای بسیار خوب داشتهام و در این مقطع شاید ترجیح بدهم فرزندان بیشتر داشته باشم.
بازیگر 41 ساله که در هاوایی به دنیا آمده و همسرش کیت اوربن خواننده سبک کانتری ژوئیه پیش صاحب دختری به نام رز شدند و کیدمن از تام کروز همسر سابق خود نیز دو فرزندخوانده نوجوان دارد.
کیدمن گفت: از آینده خودم چیزی نمیدانم، اما خیالم از آنچه قرار است اتفاق بیفتد راحت است و جز بازیگری خیلی کارهای دیگر هست که میخواهم انجام بدهم.
او در "استرالیا" به کارگردانی باز لورمن نقش سارا اشلی یک اشرافزاده بریتانیایی را بازی میکند که در آغاز جنگ جهانی دوم وارث مزرعهای در استرالیا میشود. پس از آنکه زمینداران رقیب میکوشند زمین سارا را تصاحب کنند، او با گلهداری زمخت با حضور هیو جکمن همراه میشود.
کیدمن پارسال در سه فیلم "قطبنمای طلایی"، "تهاجم" و "مارگو در عروسی" بازی کرد و این روزها در حال نقشآفرینی در موزیکال "9" به کارگردانی راب مارشال است. او سال 2002 برای بازی در نقش ویرجینیا وولف نویسنده بریتانیایی در فیلم "ساعتها" برنده اسکار شد.
"استرالیا" با بودجهای 120 میلیون دلاری ساخته شده و از 26 نوامبر (ششم آذر) در بازار آمریکای شمالی اکران میشود. اخیرا اعلام شد پایان تراژیک این فیلم با فشار مسئولان استودیو سازنده فیلم تغییر کرده است.
نظر شما