1200 مرکز ترویج و خدمات کشاورزی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن خسرو آبادی ظهر امروز در حاشیه گردهمایی روسای مراکز ترویج و خدمات کشاورزی منطقه یک کشور در جمع خبرنگاران گفت: این تعداد مرکز حدود 60 درصد روستاها را به صورت مستقیم و مابقی را به صورت غیر‌مستقیم تحت پوشش دارد.

مدیر کل پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی کشور از تبدیل شبکه ترویج کشور به یک شبکه امن الکترونیکی، مخابراتی و نیروی انسانی در برنامه پنجم توسعه خبر داد.

خسرو آبادی به تعریف جایگاه فناوری ‌های نوین در این شبکه امن ترویج اشاره کرد و افزود: در این راستا برای بخش بهره‌ برداران کشاورزی کشور باید یک نظام الکترونیکی مخابراتی مهیا شود که کار ترویج از طریق پاسخگویی تلفنی بتواند انجام شود و همچنین از طریق باجه ‌هایی که در مراکز ترویج در آینده نصب می ‌شود، بهره ‌برداران بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند .

وی با بیان اینکه بخشی از زیرساخت ‌های لازم برای اجرای طرح باید با هماهنگی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ های دیگر فراهم شود، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر به دلیل اینکه این زیرساخت ‌ها در همه بخش‌ ها مهیا نیست، تعداد کمی از مراکز ترویج و خدمات کشاورزی به شبکه الکترونیکی متصل شدند .

مدیر کل پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی کشور با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و 800 شرکت در سطح کشور فعال شده و برای حدود 18 هزار دانش ‌آموخته کشاورزی اشتغال ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید دانش ‌آموخته‌ های بخش کشاورزی در قالب شرکت‌ های خدماتی و مشاوره ‌ای وارد شوند.