۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۴

1200 مرکز ترویج و خدمات کشاورزی در کشور فعال است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کل پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی کشور از فعالیت 1200 مرکز ترویج و خدمات کشاورزی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن خسرو آبادی ظهر امروز در حاشیه گردهمایی روسای مراکز ترویج و خدمات کشاورزی منطقه یک کشور در جمع خبرنگاران گفت: این تعداد مرکز حدود 60 درصد روستاها را به صورت مستقیم و مابقی را به صورت غیر‌مستقیم تحت پوشش دارد.

مدیر کل پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی کشور از تبدیل شبکه ترویج کشور به یک شبکه امن الکترونیکی، مخابراتی و نیروی انسانی در برنامه پنجم توسعه خبر داد.

خسرو آبادی به تعریف جایگاه فناوری ‌های نوین در این شبکه امن ترویج  اشاره کرد و افزود: در این راستا برای بخش بهره‌ برداران کشاورزی کشور باید یک نظام الکترونیکی مخابراتی مهیا شود که کار ترویج از طریق پاسخگویی تلفنی بتواند انجام شود و همچنین از طریق باجه ‌هایی که در مراکز ترویج در آینده نصب می ‌شود، بهره ‌برداران بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از زیرساخت ‌های لازم برای اجرای طرح باید با هماهنگی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ های دیگر فراهم شود، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر به دلیل اینکه این زیرساخت ‌ها در همه بخش‌ ها مهیا نیست، تعداد کمی از مراکز ترویج و خدمات کشاورزی به شبکه الکترونیکی متصل شدند.

مدیر کل پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج وزارت جهاد کشاورزی کشور با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و 800 شرکت در سطح کشور فعال شده و برای حدود 18 هزار دانش ‌آموخته کشاورزی اشتغال ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید دانش ‌آموخته‌ های بخش کشاورزی در قالب شرکت‌ های خدماتی و مشاوره ‌ای وارد شوند.

