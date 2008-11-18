مراکز آموزش از راه دور استاندارد سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نوالدین میرزایی ظهر امروز درحاشیه برگزاری سمینار مدیران موسسات آموزش از راه دور استان کرمان گفت: مراکز آموزش از راه دور بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیک که با همکاری موسسه و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین شده است به پنج درجه مختلف تقسیم بندی می شوند.

وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار بسته های کامل آموزشی برای تمام رشته های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و در درسهای مختلف تهیه و در اختیار دانش آموزان در سراسر کشور قرار گرفته است.

میرزایی افزود: دانش آموزان در سراسر کشور می توانند با مراجعه به مراکز آموزش از راه دور از این بسته های آموزشی بهره مند شوند.

وی با اشاره به فعالیت 869 مرکز آموزش از راه دور درکشور خاطر نشان کرد: در کل کشور 350 هزار دانش آموز در مراکز آموزش از راه دور مشغول به تحصیل هستند.