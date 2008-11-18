۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

کنسرت ارکستر "کودکان ایران زمین" در بخش جنبی جشنواره

ارکستر موسیقی "کودکان ایران زمین" به سرپرستی"سودابه سالم" یک اجرا روز جمعه اول آذرماه و چهار اجرا در بخش جنبی جشنواره خواهد داشت.

سرپرست گروه موسیقی "کودکان ایران زمین" با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اولین اجرای بازی های آوازی ایران ساعت 18روز اول آذرماه در مجموعه فرهنگی -هنری آزادی و چهار اجرای دیگراز تاریخ 25 تا 29 آذرماه در بخش جنبی جشنواره در همین محل برگزار می شود.

سودابه سالم در ادامه افزود : در این اجرا 100 کودک با سازهای کوبه ای ، موسیقی سنتی ، کلاسیک ، گروه کر، گروه نمایش و حرکات موزون بازی های ایرانی که نماد فرهنگ و جاری بودن روح ایرانی در این بازی های است را به روی صحنه خواهند برد.  

وی در پایان به بازی هایی که توسط کودکان در این اجرا انجام می شود اشاره کرد و گفت :"عمو زنجیرباف"،"کلاغ پر"،"اتل متل" و "گرگم و گله می برم"از جمله بازی هایی هستند که بیانگر گوشه ای ازفرهنگ و تاریخ گذشته ما است که در این اجرا به روی صحنه می روند.

لازم به ذکر است پروانه رهروان نویسنده این مجموعه است که با همکاری سوسن مقصودلو وطوفان مهردادیان به روی صحنه می رود.

