رای شخص حقیقی محصولی بیشتر از این بود / کمیته حل اختلاف دولت و مجلس جدید نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر که در حاشیه جلسه امروز مجلس در جمع خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به سئوالی درباره رای پایین محصولی برای تصدی وزارت کشور افزود: در هر صورت محصولی الان وزیر است و باید با قدرت کار خود را آغاز کند و مانند قانون که بعد از تصویب قانون است و باید اجرا شود، محصولی هم دیگر وزیر است.

باهنر همچنین اعلام کرد که تشکیل کمیته دولت و مجلس برای رفع اختلافات چیز جدیدی نیست و این کمیته تاکنون چند جلسه برگزار کرده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تشکیل کمیته ای برای رفع اختلاف دولت و مجلس خاطرنشان کرد: اخیرا چند نفر مسئول شده اند که کار دبیرخانه ای را انجام دهند و مسایل را جمع کنند تا اختلافات رفع شود.

نماینده تهران با بیان اینکه برخی از اختلافات دولت و مجلس ریشه قانونی دارند، تاکید کرد: اختلافاتی که ریشه قانونی دارند طبق قانون باید حل شوند و اگر اختلاف برداشت باعث بروز اختلاف شده باشد این اختلافات در جلسات مشترک حل می شود و اگر در این جلسات نیز حل نشد آن وقت راههای بالاتر در پیش گرفته می شود و روسای قوا وارد موضوع می شوند.

باهنر تاکید کرد: در حال حاضر تعامل دولت و مجلس مثبت است اما مسایل جاری همواره وجود دارد که طبق قوانین حل خواهد شد به عنوان مثال در رابطه با لایحه خدمات کشوری و اجرای بودجه 87 اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس وجود دارد که در حال بررسی این موضوعات هستیم تا حل شود، اما هیچ اختلاف عقیده ای بین دولت و مجلس وجود ندارد.