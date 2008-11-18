دربهای حرم مطهر حضرت عباس(ع) وارد استان مرکزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علیرضا مرادی امروز در نشست اعضای ستاد بازسازی عتباد عالیات در فرمانداری اراک افزود: این دربها با اهدا نذورات مردم به مبلغ سه میلیارد ریال توسط هنرمندان اصفهانی ساخه شده است.

وی تصریح کرد: این دربهای برای انتقال به حرم مطهر حضرت عباس (ع) در عراق یکم آذرماه امسال وارد اراک خواهد شد و از طریق رسانه ها برای حضور مردم طی روزهای آینده اطلاع رسانی می شود.

وی افزود: مسیر عبور این کاروان میدان سرداران - میدان ولیعصر(ع)، خیابان قائم مقام - خیابان آیت الله غفاری و مصلای بیت المقدس اراک است.

مرادی هدف از تشکیل این جلسه را مهیا کردن زمینه دیدار و زیارت مشتاقان حضرت عباس (ع) از این درب ها در مسیر عبوری از استان اصفهان، مرکزی، همدان و رسیدن به مرز ایران و عراق خواند.

وی با اشاره به خصوصیات ظاهری درب های ساخته شده برای حرم حضرت عباس (ع) گفت: وزن هر لنگه درب معادل 1200 کیلوگرم است و قلم زنی استفاده شده در درب ها از نوع برجسته سازی است.

وی افزود: تعداد قطعات قلم زنی مرتبط با طرح 130 عدد و نوع خط نگارشی بر روی آن ثلث است که توسط اساتید ماهر ایرانی انجام گرفته و در دربها طلا، برنج و فلز نیکل نیز به کار رفته است.





