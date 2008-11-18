۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

سردار شالیکار:

بسیج مازندران مقام برتر کشور را کسب کرد

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: بسیج مازندران به دلیل عملکرد مثبت و حضور به موقع در همه عرصه ها در سال های اخیر مقام برتر کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار علی شالیکار ظهر سه شنبه در همایش بسیج و رسانه در ساری افزود: مازندران با جمعیت حدود سه میلیونی خود، بیش از یک میلیون بسیجی سازمان یافته دارد.

وی خاطر نشان کرد: 10 هزار بسیجی مازندران، پنجم آذر ماه امسال همزمان با هفته بسیج توانمند های ویزه قدرت خود را به نمایش خواهند گذاشت.

شالیکار با اشاره به اینکه حفظ تشکیلات مردمی هدف اصلی سپاه است تصریح کرد: سپاه استان در حال حاضر در قالب گردان های آموزش مقدماتی، تکمیلی و تخصصی را به اعضاء بسیجی القاء می کند.

وی اظهار داشت: همه نیروهای انقلابی باید به دور از هرگونه دسته بندی های که در کشور وجود دارد باید به مصلحت جامعه فکر کنند و از اصول انقلاب نباید عدول داشته باشند.

وی وجود خواهران بسیجی در عرصه های مختلف سازندگی را نشان دهنده ارج نهادن انقلاب اسلامی به زنان عنوان و بیان داشت: بسیج توانست در مقابل توطئه های دوران انقلاب اثر گذار باشد و در برابر دشمنان ایستادگی کامل داشته باشد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه ابتکار عمل بسیجیان در برابر دشمنان چشمگیر است تصریح کرد: بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس توانستند با رشادت خود ارتش کلاسیک دوران را از پای درآوردند.

وی به فعالیت های موثر بسیج سازندگی مازندران اشاره کرد و افزود: این نهاد توانسته ظرف سه سال آینده در اجرای پروژه های عظیم گام برداشته و با کیفیت مطلوب و بازدهی مناسب از عهده کارها برآمده است.

شالیکار نخبه های بسیجی را برای کشور و استان سرمایه دانست و افزود: در موضوع فناوری نیازمندی های نیروهای مسلح بسیجیان پیشگام در عرصه فناوری اطلاعات هستند.

