تیم ملی با هدایت دایی به جام جهانی می رود/ لیگ قبرس بهتر از امارات است

فریدون زندی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: متاسفانه در دیدار با آپولون دچار پارگی طحال شدم و طبق نظر پزشکان باید عمل می کردم اما به خاطر اینکه زودتر خود را برای حضور در تیم ملی آماده کنم، ترجیح دادم با تمرینات فیزیوتراپی این مشکل را برطرف کنم.

وی اضافه کرد: اگر مشکلم برطرف نشود مجبورم هرچه زودتر عمل جراحی کنم اما اگر روند درمانم به همین شکل ادامه پیدا کند، قطعا تا شش هفته دیگر به میدان باز می گردم.

سطح لیگ قبرس بالاتر از لیگ امارات است

هافبک مصدوم تیم ملی فوتبال ایران در خصوص سطح لیگ قبرس اظهار داشت: بازیکنان زیادی هستند که در لیگ امارات بازی می کنند و به تیم ملی دعوت می شوند اما باید بگویم اگر سطح لیگ قبرس بالاتر از لیگ امارات نباشد پایین‌تر نیست. تیم‌های قبرسی در مسابقات اروپایی بوخوم را شکست دادند و برابر اینتر به تساوی دست یافتند، کاری که تیم‌های اماراتی در بازیهای رسمی نمی توانند انجام دهند، به همین دلیل دوست داشتم این اشتباه از بین برود.

وی در خصوص دیدار تیم ایران با قطر تاکید کرد: متاسفانه آن دیدار را ندیدم اما همین که توانستیم این تیم را شکست دهیم کار بزرگی بود و می تواند روحیه بازیکنان را برای دیدار با امارات افزایش دهد. قطر حریفی دست و پا بسته‌ای نبوده و در گروه دیگر یکی از مدعیان محسوب می شود به همین دلیل است که می گویم این پیروزی ارزشمند بوده است.

برای کسب جایگاه مناسب در تیم ملی تلاش بیشتری می کنم

زندی همچنین تاکید کرد: باید اعتراف کنم در دیدار با عربستان به غیر از جواد نکونام و مهدی رحمتی بازیکنان دیگر تیم ملی در حد انتظار ظاهر نشدند و دایی حق داشت که من را در بازی با کره شمالی نیمکت نشین کند. به نظر دایی احترام می گذارم و برای کسب جایگاه مناسب در تیم ملی بیش از گذشته تلاش خواهم کرد.

وی در مورد غیبتش در دیدار با امارات تصریح کرد: خیلی دوست داشتم در این بازی به میدان بروم اما مطمئنم مسعود شجاعی جای خالی‌ من را پر خواهد کرد. متاسفانه در این سال‌ها به علت مصدومیت و یا دلایل دیگر بازیهای بزرگی را از دست دادم.

گلم به امارات کاملا حرفه‌ای بود

هافبک مصدوم تیم فوتبال "آلکی" قبرس در مورد گل پیروزی بخشی که در دیدار گذشته ایران برابر امارات به ثمر رساند، افزود: آن گل بسیار مهم بود اما بعضی‌ها به ثمر رسیدن آن را شانسی قلمداد کردند، در صورتی که این گونه نبود و یک گل کاملا حرفه‌ای را در آن دیدار به ثمر رساندم، البته هر وقت برای تیم ملی گل می زنم بسیار خوشحال می شوم اما در مجموع هدفم در مسابقات اجرای تاکتیک‌های مربی است.

وی خاطر نشان کرد: اگرمربی تیم آلکی اجازه دهد قطعا به دبی سفر می کنم تا این دیدار ایران با امارات را از نزدیک ببینم زیرا خیلی دوست دارم موفقیت تیم ملی را از نزدیک تماشا کنم.

شکست امارات شانس صعودمان را افزایش می دهد

زندی در مورد دیدار حساس ایران با امارات اضافه کرد: این دیدار برای ایران بسیار مهم است زیرا در صورت پیروزی در آن شانس صعودمان به جام جهانی افزایش می یابد. گرچه بازی سختی خواهد بود اما تیم ایران می تواند با هدایت دایی در این دیدار پیروز شود و سه امتیاز ارزشمند و مهم آن را به دست آورد.

بازگشت باقری کمک بزرگی برای تیم ملی است

وی درباره بازگشت کریم باقری به تیم ملی افزود: کریم بازیکن جنتلمن و بزرگی است. گرچه تا به امروز کنار وی بازی نکرده‌ام اما می دانم بازیکن بزرگی است و تجربه و قدرت مدیریتش در زمین می تواند کمک بزرگی برای تیم ملی باشد به همین دلیل از بازگشت این بازیکن باتجربه به تیم ملی خوشحالم .

هافبک مصدوم تیم ملی ایران خاطر نشان کرد: مطمئنا دایی، کریم باقری را نیمکت نشین نمی کند و جای ثابتی برایش در این دیدار در نظر خواهد گرفت که این موضوع باعث خوشحالی همه ایرانی‌ها و نگرانی اماراتی ها خواهد شد.

با هدایت دایی به جام جهانی می رویم

وی افزود: مطمئنا تیم ملی با دایی به جام جهانی صعود می کند، البته اعتقاد دارم ما با این مربی حتی باید به فکر صعود از مرحله گروهی جام جهانی به مرحله یک هشتم نهایی آن مسابقات باشیم.

زندی در پایان گفت: علی دایی یک مربی تمام حرفه‌ای است که تفکراتش به مربیان اروپا نزدیک است و قطعا پس از موفقیت‌های بزرگ در دوران بازیگری و مربیگری باشگاهی، می تواند موفقیت‌هایش در رده ملی را نیز تکرار کند.