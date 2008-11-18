آذربایجان غربی برای حضور موفق در بازارهای بین المللی نیازمند فرهنگ کسب وکار است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه این فرهنگ سازی در سایه اقدامات ارزنده دولت نهم وعملکرد موفق ومثبت بنگاههای اقتصادی زودبازده در استان شروع شده است، افزود: نمود بازر این امر را می توان در صدور محصولات تولیدی شهرستانهای سردشت، پیرانشهر و... به کشورهای منطقه دید.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست استان در بخش صنایع غذایی در کشور خاطرنشان کرد: امروز در کنار حضور قوی بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده زیرساختها برای رونق اقتصادی منطقه، توسط دولت آماده شده است.

قربانی با بیان اینکه امروز عراق بازار مناسبی برای کالاهای ایرانی است، گفت:همه کشورها تلاش می کنند بازارهای بکری همچون بازار شهرهای شمال عراق را در اختیار بگیرند و حفظ کنند و ما نیز نباید از این امرغافل باشیم.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه ماندگاری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی به خصوص در کشورهای همسایه را مورد تاکید قرار داد وبیان داشت: تولید صرفا هدف نیست، باید تولید کننده به فکر فروش محصول باشد و دراین بخش نیز بحث کنترل کیفیت جایگاه خاصی دارد .

وی عنوان کرد: ما نگران کیفیت تولیدات واحدهای تولید استان دیگر در کشور هستیم و اجازه نخواهیم داد کالاهای غیراستاندارد تولید و به بازارهای منطقه صادر شود.

قربانی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاههای بازرگانی متعدد از سوی استان در کشورهای همسایه به خصوص عراق گسترش سطح تبادلات استان با استانهای شمال عراق را مثبت خواند و اظهار داشت: مردم عراق به دلیل مشترکات دینی، زبانی و فرهنگی با ملت ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و ما از هیچ کمکی برای توسعه این کشور دریغ نخواهیم کرد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اعلام آمادگی استان برای انتقال دانش فنی در تمامی بخش ها تصریح کرد: آذربایجان غربی در سالهای اخیر تجربیات و موفقیت های زیادی در بخش احداث کارخانجات سیمان، سردخانه و سیلو سازی، ایجاد واحدها و صنایع تولیدی و... کسب کرده است و این آمادگی را دارد که در این خصوص به کشور عراق کمک کند.

وی در ادامه وجود بازارچه تمرچین پیرانشهر وکیله سردشت را از پتانسیلهای خوب برای توسعه سطح تبادلات بین دو کشور خواند و گفت: در سفر اخیر هیئت تجاری و بازرگانی استان به شمال عراق پروتکلی بین استانداران آذربایجان غربی و دهوک عراق امضا شده و طبق این توافق نامه بازارچه تمرچین پیرانشهر تبدیل به گمرک رسمی می شود.

استاندار آذربایجان غربی یادآورشد: تبدیل بازارچه مرزی تمرچین به گمرک رسمی می تواند نقش بزرگ و تعیین کننده ای در تعمیق و گسترش روابط تجاری آذربایجانغربی با شمال عراق داشته باشد.

قربانی ادامه داد: دراین توافقنامه همچنین مقررشده تردد خودروهای سواری دردو طرف مرز با رعایت مقررات دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق، بدون روادید انجام گیرد و اتباع دو کشور تا 10 روز برای حضور در کشور مبدا مشکلی نخواهند داشت.

وی گفت: یکسان سازی تعرفه های گمرکی درمبادی ورودی و خروجی کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران برای تردد کامیونها هم ازجمله توافقات مقامات ارشد استان آذربایجانغربی و دهوک عراق است.