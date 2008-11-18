به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی "لومانو مولیند ابوانا انسه‌ فو" وزیر امور پارلمانی جمهوری دموکراتیک کنگو صبح امروز با "علاءالدین بروجردی" رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در ابتدای این دیدار با اشاره به اختیارات و جایگاه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی با ظرفیت‌های عظیم خود پشتوانه محکمی برای توسعه و تحکیم مناسبات و همکاری‌های فی‌مابین است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که توسعه روابط با کشورهای آفریقایی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران است،‌ افزود: ایران و کنگو امکانات و توانایی‌های فراوانی در جهت توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و پارلمانی دارند که باید در جهت منافع مشترک از آن‌ها بهره گیرند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های گوناگون علمی، تکنولوژیک و صنعتی گفت: ملت ایران علی‌رغم خواست و فشارهای قدرت‌های بین‌المللی توانست به قله‌های رفیع دانش و فناوری دست یابد و آماده انتقال تجارب خود به کشورهای دوست است.

بروجردی بر اهمیت تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی - تجاری دو کشور در جهت توسعه سریعتر همکاری‌های فی‌مابین تاکید کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه سیاست‌های آمریکا در منطقه علی‌رغم هزینه‌های سنگین اقتصادی – انسانی شکست خورده است، افزود: ملت آمریکا در انتخابات اخیر نشان داد خواستار تغییر سیاست‌های آمریکا است.

بر اساس این گزارش، "مولیند ابوانا انسه فو" وزیر امور پارلمانی جمهوری دموکراتیک کنگو نیز در این دیدار با اشاره به اداره سیاسی کشورش برای توسعه و گسترش همکاری‌های دوستانه با ایران در تمامی زمینه‌ها گفت: توسعه و گسترش مناسبات دوستانه با ایران از محورهای اساسی سیاست خارجی کنگو است.

وزیر امور پارلمانی کنگو با اشاره به پیشرفت‌های فراوان کشورمان در زمینه‌های گوناگون صنعتی – فناوری خواستار استفاده از تجارب ارزنده ایران در جهت بازسازی و پیشرفت اقتصادی کشورش شد.

وی از بهداشت، انرژی و آموزش کارشناسان فنی به عنوان مهمترین عرصه‌های تقویت روابط فی‌مابین یاد کرد.

وزیر امور پارلمانی کنگو با اشاره به منابع گسترده طبیعی و انسانی کشورش تصریح کرد: جمهوری کنگو از سرمایه‌گذاری ایران در بخش‌های گوناگون اقتصادی – صنعتی و زیربنایی استقبال می‌کند.