کلید شهرداری کابل در دست ششمین شهردار / امید مردم به شهرداری جدید

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه حدود شش سال از حیات دوباره کابل می گذرد اما به نظر می رسد این شهر هنوز فاصله بسیار زیادی تا تبدیل شدن به کلانشهری مدرن و مطابق با استانداردهای نوین شهرنشینی داشته باشد.

این شهر تاریخی که در زمان حضور طالبان متحمل خسارات فراوان ساختاری شده بود یکی از 15 منطقه تشکیل دهنده استان کابل است. این شهر به 18 بخش کوچکتر تبدیل می شود که هر بخش شامل محله ها، بازارها و مراکز خرید و فروش متعدد است.

اداره امور شهری همچون کابل که به تازگی وارد دوران گذار سخت خود شده است یکی از سخت ترین وظایف مدیریت شهری در دنیاست و به گفته برخی کارشناسان تعویض چند باره شهرداران در این شهر آن هم با توجه به مشکلات عدیده و نارساییها و محدودیتهای مالی و اجرایی نشانی روشن بر این ادعاست.

با این حال افزایش 11 منطقه به 15 شهری در این شهر تاریخی در سال 2005 یکی از مهمترین تحولات در حیطه امور شهری آن بوده است.

کابل شهری پرجمعیت و در حال گذار

به گزارش مهر، برخلاف سایر شهرهای جهان، شهر کابل دارای دو شورای مستقل است که به آنها "حوزه اداری" و "شهرداری" گفته می شود. رئیس شورا که حاکم استان کابل نیز به حساب می آید از سوی وزارت کشور انتخاب می شود و مسئول اصلی امور رسمی و اداری سراسر استان است.

با این حال انتخاب شهردار شهر کابل نیز در نوع خود انتخابی خاص در جهان است به طوری که مستقیما از سوی رئیس جمهور برگزیده می شود.

عبدالعهد صاحبی ششمین شهردار کابل نوین است و به نظر می رسد با آینده ای توأم با مشکلات عدیده شهری مواجه باشد. مردم پایتخت از وی انتظارات فراوانی دارند و امیدوارند با برنامه هایی که وی ارائه می کند کابل سریعتری از تصورات فعلی شکل و شمایل یک پایتخت واقعی را پیدا کند.

به گزارش مهر، به جز شهردار کابل، غلام حیدر حمیدر شهردار قندهار و الحاج محمد یوس شهردار مزارشریف نیز در اجلاس شهرداران پایتختهای و کلانشهرهای آسیایی حضور خواهند داشت.