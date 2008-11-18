عمل به قرآن رمز وحدت و همبستگی کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش سرتیپ پوردستان در جمع قاریان و حافظان برتر ارتش جمهوری اسلامی ایران قرآن را حبل المتین خواند و خاطرنشان کرد: قرآن هدیه نفیس الهی است که برای هدایتگری و ارشاد مسلمانان بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد تا انسانها در سایه رهنمودها و پیروی از مفاهیم ارزشمند و عمل به آن بتوانند خود را از این دریای بیکران معنویت و نورانیت بهره مند سازند.

وی به شناخت دشمنان اسلام از قرآن اشاره نمود و اظهار داشت: امروز دشمنان ستیزه جوی اسلام از وحدت مسلمانان و کشورهای اسلامی هراس دارند و به خوبی به محوریت این کتاب الهی در اتحاد مسلمانان مطلعند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود تلاش دشمنان اسلام را در تحریف و خشن توصیف کردن قرآن بیهوده و باطل خواند و افزود: قرآن کتاب عطوفت و مهربانی و آیات آن سراسر حکمت و پند و اندرز است و بی شک دشمنان نخواهند توانست کوچکترین لطمه و صدمه ای به ارزش و قداست آن وارد کنند.

وی همچنین خطاب به شرکت کنندگان بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن ارتش گفت: مسلما شما عزیزان با پیروی از قرآن و اهتمام به فرامین قرآنی و شرکت در جلسات و مسابقات قرآنی قلب پیامبر بزرگوار اسلام را شاد و خوشحال می نمایید و آگاه باشید که خواندن قرآن و عمل به آن موفقیت ها و پیروزی های بی شماری را در زندگی و کاربرای شما به ارمغان خواهد داشت .

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام آل هاشم رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش با خیر مقدم به شرکت کنندگان به ارائه گزارشی از روند اجرای مسابقات پرداخت و تصریح کرد: هرگونه فعالیت و حرکت در مسیر قرآنی غبار را از چهره این کتاب الهی می زداید و بی شک برنامه ریزی در راستای مسابقات قرآنی برای کلیه دست اندرکاران و شرکت کنندگان ارزشمند است.

وی قرآن را منبعی عظیم، حاوی دستورات الهی در جهت چگونه زندگی کردن انسانها دانست و خاطرنشان کرد: امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ارتباط مخلوق با خالقش و همچنین رفتار و برخورد انسانها با یکدیگر به بهترین نحو ممکن در قرآن گنجانده شده است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی با اشاره به فعالیت ها و تلاش های قرآنی که در ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام می شود افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی قرآن در بدنه جامعه ما حاکم شده است و بحمدالله مسئولین نیز اهتمام ویژه ای به برنامه های قرآنی دارند و در ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز فرماندهان در امور مربوط به قرآن همواره پیشقدم بوده و استقبال شایان توجهی در این خصوص دارند.

گفتنی است این مسابقات با شرکت 272 نفر از نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و ستاد ارتش از امروز به مدت 3 روز برگزار خواهد شد که نظرات برتر به مسابقات سراسری نیروهای مسلح معرفی می شود مسابقات ارتش های کشورهای اسلامی نیز در دو کشور عمان و عربستان برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش مرحله مقدماتی بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآنی ارتش در یگانهای رزمی، مراکز آموزشی و فرهنگی و قرارگاهها و پایگاههای عملیاتی نیروهای سه گانه ارتش با شرکت 13 هزار نفر آغاز شد که پس از برگزاری مراحل منطقه ای و نهایی در هر نیرو برگزیدگان به این مرحله رسیده اند.