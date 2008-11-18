صادرات از آذربایجان غربی به شمال عراق پنج درصد افزایش یافت

جعفرصادق اسکندری در حاشیه برپایی دومین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی آذربایجان غربی در استان دهوک عراق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 143 میلیون دلار از مرز تمرچین و 30 میلیون دلار نیز از مرز سردشت صادرات به کشور عراق داشتیم.

وی صنایع غذایی، صنایع ساختمانی و پلاستیکی، آب میوه و کنسانتره را از جمله مهمترین کالاهای صادر شده به شمال عراق عنوان کرد.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی فرهنگی، مذهبی، دینی و اجتماعی مردم دو منطقه، استقبال مردم شمال عراق از کالاهای ایرانی بسیار زیاد است.

اسکندری با موفق ارزیابی کردن برگزاری نمایشگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق افزود: اردیبهشت ماه سال آینده نمایشگاه دیگری از کالاهای جمهوری اسلامی ایران در اربیل برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: با دستور استاندار آذربایجان غربی در حال برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی کالاهای استان در بغداد، نجف و کربلا هستیم.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی گفت: برای تسهیل در تجارت میان تجار ایرانی و عراقی در حال رایزنی برای ایجاد نمایشگاه دایمی و دفتر تجاری توسط اتاق بازرگانی در یکی از استان های شمال عراق هستیم.

اسکندری با ابراز رضایت از برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق افزود: تجار ایرانی توانستند تا یک و نیم میلیارد دلار با تجار عراقی عقد قرارداد کنند.

وی همچنین اعطای نمایندگی 70 درصد از شرکت کنندگان در نمایشگاه اربیل را از دیگر نتایج قابل قبول نمایشگاه اربیل عنوان کرد.

اسکندری گفت: بازار دهوک با 800 هزار نفر جمعیت بازاری مناسب برای حضور کالاهای ایرانی است که برای دستیابی به این بازار مصرف در حال برنامه ریزی هستیم.