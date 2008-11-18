سند توسعه استان زنجان بر مبنای توسعه پایدار در تمام بخشهاست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر امروز در آستانه سفر دور دوم هئیت دولت به استان زنجان در گفتگو با خبرنگاران محلی استان افزود: این سفر همانند دور اول سفر ریاست جمهوری خیر و برکات بسیاری را عاید این استان خواهد کرد.

وی با اشاره به این که سفر به استان زنجان هجدهمین دور دوم سفر ریاست به استان های کشور می باشد، یادآور شد: در طی این سفر پیش نویس مصوبات پیشنهادی جهت تصویب ریاست جمهوری ارائه خواهد شد.

رئوفی نژاد به تفاوت های دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان زنجان اشاره کرد و گفت: در این سفر که به صورت متمرکز در استان خواهد بود تنها وزرا و هئیت همراه به شهرستان ها سفر خواهند کرد.

استاندار زنجان ادامه داد: حضور وزرا در شهرستانهای استان به مثابه حضور هئیت دولت در آن شهرستان است و هر تصمیمی که توسط وزرا گرفته می شود به عنوان مصوبه مورد قبول شخص رئیس جمهور است.

رئوفی نژاد از تحقق 9/98 درصد مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری در استان خبر داد و گفت: استان زنجان به لحاظ پیشینه تاریخی و مذهبی و مساعد بودن زمینه های رشد و توسعه آمادگی لازم برای بالندگی را دارد.

وی به مدیریت منابع اشاره کرد و گفت: با توجه به این مقوله مهم می توان در توسعه استان گامها اساسی برداشت.

رئوفی نژاد در ادامه به دیدار ریاست جمهور با مردم اشاره کرد و ادامه داد: دیدار با خانواده های شاهد و ایثارگر، روحانیون و اقشار مختلف مردم از بخش های مهم این سفر اعلام شده است.

استاندارزنجان، بالا بودن میزان تحقق مصوبات دور اول سفر را مقدمه ی انجام دور دوم سفر رئیس جمهوری وهیئت دولت به استان عنوان کرد و اظهارداشت: در دور دوم سفر دکتر احمدی نژاد به استان که از فردا ( چهارشنبه) آغاز خواهد شد، 70 نفر از وزرا و معاونین آنها ، رئیس جمهوری را همراهی خواهند کرد.

رئوفی نژاد، برلزوم استفاده و بهره مندی لازم ازاین فرصت طلایی و گرانبها در استان تاکید کرد و گفت: زیرساختهای لازم برای توسعه در استان فراهم است و باید با استفاده از برکات این سفر، روند رشد و توسعه ی استان را سرعت بخشید.

وی با اشاره به اینکه زنجان جزو استانهای نسبتا برخوردار کشور محسوب می شود، افزود: با برنامه ریزی مناسب و بهره مندی ازمزایا، ظرفیت و استعداد های موجود، زنجان درمدت زمان کوتاهی به یکی از استانهای برخوردار کشور تبدیل خواهد