۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

فرماندار سیاهکل:

ماندگاری گردشگران در سیاهکل ضروری است

رشت - خبرگزاری مهر: محمد آقاجانزاده گفت: ایجاد امکانات لازم برای ماندگاری بیشتر گردشگران در شهرستان سیاهکل امری ضروری است.

ه گزارش خبرنگار مهر در سیاهکل، فرماندار شهرستان سیاهکل عصر سه شنبه در جمع مدیران این شهرستان اظهارداشت: ایجاد بسترهای رفاهی و اقامتی ضریب  ماندگاری اقامت مسافران و گردشگران را دراین منطقه بیشتر فراهم خواهد کرد.

وی عنوان کرد: به جهت اهمیت گردشگران در رونق اقتصادی باید از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت ویژه شود و با ایجاد مراکز اقامتی، تفریحی و گردشگری موجبات تغییر نگاهها به شهرستان فراهم شود.

آقاجانزاده اظهار داشت: شهرستان سیاهکل با جاذبه های گردشگری و تاریخی بسیار و کم نظیر و همچنین ضریب امنیت بالا موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری دارد.

فرماندار سیاهکل با اشاره به وجود داشتن تمام جاذبه های گردشگری دراین شهرستان افزود: رونق صنعت گردشگری سیاهکل نیازمند همکاری همه دستگاههای ذیربط و بویژه مرم منطقه است.

وی در ادامه منطقه زیبای اسپیلی، لونک، تیتی کاروانسرا، غار اسپهبدان، مناطق باستانی قلعه کوتی و کوه بس را از جمله مناطق عمده گردشگری سیاهکل نام برد.

