140 هزار کتاب دینی در کتابخانه های روستایی گلستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت ‌الاسلام زین ‌العابدین روحانی نیا عصر سه‌شنبه در مراسم کتاب و کتابخوانی در گرگان افزود: این شمار کتابهای مختلف حوزه دین بین 80 کتابخانه روستایی استان توزیع شده است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که اکنون 1۳‬هزار جلد کتاب مختلف دینی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در 82 کتابخانه تخصصی حوزه دین در ادارات سازمان تبلیغات اسلامی استان وجود دارد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: برای ترویج فرهنگ و کتاب و کتابخوانی باید برنامه ریزی شود و کتاب وسیله مهم برای بسترسازی فرهنگی است.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی تلاش همه جانیه مسئولان امر نیاز است.

28 باب کتابخانه با 267 هزار جلد کتاب در استان گلستان وجود دارد.