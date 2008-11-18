۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

فعالیت مجدد شورای فرهنگ عمومی کرج آغاز شد

فعالیت مجدد شورای فرهنگ عمومی کرج آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج از آغاز فعالیت مجدد شورای فرهنگ عمومی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامحسین شاه علی بعد از ظهر امروز در جمع مدیران فرهنگی شهرستان کرج اظهار داشت: با تشکیل جلسه ای با حضور فرماندار، امام جمعه و سایر مدیران فرهنگی شهرستان کرج مقرر شد شورای فرهنگ عمومی این شهرستان تشکیل و به صورت مجدد فعالیت خود را از سر گیرد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد مسئولیت کارگروه های تخصصی این شورا به متولیان اصلی خود سپرده شود و پس از تصویب این کارگروه ها در جلسه رسمی شورای فرهنگ عمومی شهرستان فعالیت این کارگروه ها آغاز شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: کارگروه فرهنگ و اقتصاد به ریاست معاون برنامه ریزی فرماندار، کارگروه اخلاقی و اجتماعی به ریاست مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج، کارگروه تحکیم مبانی اعتقادی به ریاست نماینده امام جمعه شهرستان و کارگروه آسیب های اجتماعی به ریاست معاون سیاسی فرماندار تشکیل خواهد شد.

شاه علی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی شهرستان طی هشت سال گذشته فعالیت برجسته ای نداشته است و در زمانی نیز فعالیتش متوقف شد و امید می رود با حمایت مسئولان شهرستان این شورا بتواند گام های موثری در جهت بهبود اوضاع فرهنگی شهرستان بردارد.

وی عنوان کرد: این شورا هر ماه به ریاست فرماندار و هر دو ماه یکبار به ریاست نماینده ولی فقیه در شهرستان تشکیل جلسه خواهد داد.

