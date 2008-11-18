فعالیت مجدد شورای فرهنگ عمومی کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامحسین شاه علی بعد از ظهر امروز در جمع مدیران فرهنگی شهرستان کرج اظهار داشت: با تشکیل جلسه ای با حضور فرماندار، امام جمعه و سایر مدیران فرهنگی شهرستان کرج مقرر شد شورای فرهنگ عمومی این شهرستان تشکیل و به صورت مجدد فعالیت خود را از سر گیرد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد مسئولیت کارگروه های تخصصی این شورا به متولیان اصلی خود سپرده شود و پس از تصویب این کارگروه ها در جلسه رسمی شورای فرهنگ عمومی شهرستان فعالیت این کارگروه ها آغاز شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: کارگروه فرهنگ و اقتصاد به ریاست معاون برنامه ریزی فرماندار، کارگروه اخلاقی و اجتماعی به ریاست مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج، کارگروه تحکیم مبانی اعتقادی به ریاست نماینده امام جمعه شهرستان و کارگروه آسیب های اجتماعی به ریاست معاون سیاسی فرماندار تشکیل خواهد شد.

شاه علی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی شهرستان طی هشت سال گذشته فعالیت برجسته ای نداشته است و در زمانی نیز فعالیتش متوقف شد و امید می رود با حمایت مسئولان شهرستان این شورا بتواند گام های موثری در جهت بهبود اوضاع فرهنگی شهرستان بردارد.

وی عنوان کرد: این شورا هر ماه به ریاست فرماندار و هر دو ماه یکبار به ریاست نماینده ولی فقیه در شهرستان تشکیل جلسه خواهد داد.