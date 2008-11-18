۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

انجمنهای مهندسی نیازمند حمایت جدی صنایع کشور است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسین متالوژی و جامعه ریخته گری ایران گفت: انجمنهای مهندسی علیرغم بار سنگین مسئولیت که بر دوش دارند از نظر مالی وامکانات اجرایی نیازمند حمایت های جدی صنایع کشور است.

دکتر جلال حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پژوهش های انجام شده در انجمن های مهندسی کشور باید بتوانند به نتایج کاربرد و بهره وری اصلی در صنایع متالوژی و مهندسی مواد کشور برسند.

وی افزود: انجمن های مهندسی علیرغم بارسنگین مسئولیتی که بردوش دارند از نظر مالی و امکانات اجرایی بسیار تهی دست و نیازمند حمایتهای جدی از طرف صنایع کشور است.

حجازی خاطر نشان کرد: ممکن است یکی از علل حمایتهای اندک صنایع از همایش وضعیت بحرانی صنایع در حال حاضر باشد.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: در سال آتی با توسعه بیشتر صنایع کشور و افزایش حمایت ها شاهد برگزاری بهتر و کارآمدتر و با بهروری بالاتر همایش است مشترک باشیم.

رئیس جامعه ریخته گری ایران یاد آور شد: بدون تردید در عصر حاضر وجود نیروی انسانی متخصص با تعهدات بالای حرفه ای و اخلاقی مهمترین پیشرفت و توسعه و موثرترین مولفه در توسعه اقتصادی کشور و فقر زدایی است و از طرف دیگر گسترش علمی در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور و توجه به عامل تواسی در توسعه از مهمترین نیازها است و کشورها ی در حال گذر به پایداری و رسیدن به یک جامعه مدرن و مدنی است.

