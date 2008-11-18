انجمنهای مهندسی نیازمند حمایت جدی صنایع کشور است

دکتر جلال حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پژوهش های انجام شده در انجمن های مهندسی کشور باید بتوانند به نتایج کاربرد و بهره وری اصلی در صنایع متالوژی و مهندسی مواد کشور برسند.

وی افزود: انجمن های مهندسی علیرغم بارسنگین مسئولیتی که بردوش دارند از نظر مالی و امکانات اجرایی بسیار تهی دست و نیازمند حمایتهای جدی از طرف صنایع کشور است.

حجازی خاطر نشان کرد: ممکن است یکی از علل حمایتهای اندک صنایع از همایش وضعیت بحرانی صنایع در حال حاضر باشد.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: در سال آتی با توسعه بیشتر صنایع کشور و افزایش حمایت ها شاهد برگزاری بهتر و کارآمدتر و با بهروری بالاتر همایش است مشترک باشیم.

رئیس جامعه ریخته گری ایران یاد آور شد: بدون تردید در عصر حاضر وجود نیروی انسانی متخصص با تعهدات بالای حرفه ای و اخلاقی مهمترین پیشرفت و توسعه و موثرترین مولفه در توسعه اقتصادی کشور و فقر زدایی است و از طرف دیگر گسترش علمی در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور و توجه به عامل تواسی در توسعه از مهمترین نیازها است و کشورها ی در حال گذر به پایداری و رسیدن به یک جامعه مدرن و مدنی است.