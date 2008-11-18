۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۳

نمایشگاه نقاشی استاد معمارزاده در کمیسیون ملی یونسکو

نمایشگاه نقاشی استاد معمارزاده در کمیسیون ملی یونسکو

نمایشگاه نقاشی استاد محمد معمارزاده چهارشنبه 29 آبان‌ماه ساعت 17 تا 20 در نگارخانه کمیسیون ملی یونسکو افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد معمارزاده تاکنون در نمایشگاه‌های داخل و خارج کشور از جمله شش دوره دوسالانه نقاشی معاصر تهران، اولین نمایشگاه بین‌المللی طراحی معاصر ایران، خانه هنرمندان مسکو و سومین دوسالانه نقاشی جهانی اسلام حضور داشته است.

این هنرمند سفرهای مطالعاتی به کشورهای ژاپن، روسیه (مسکو) و ایتالیا و تحقیق در آثار ایرانی موجود در موزه آرمیتاژ (سن‌پترزبورگ) را در کارنامه دارد و در دانشگاه‌های الزهرا، هنر، پردیس اصفهان، هنر و معماری یزد به تدریس رشته نقاشی مشغول است. این نمایشگاه تا 30 آبان ساعت 15 تا 18 برپاست.

