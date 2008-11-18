نمایشگاه نقاشی استاد معمارزاده در کمیسیون ملی یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد معمارزاده تاکنون در نمایشگاه‌های داخل و خارج کشور از جمله شش دوره دوسالانه نقاشی معاصر تهران، اولین نمایشگاه بین‌المللی طراحی معاصر ایران، خانه هنرمندان مسکو و سومین دوسالانه نقاشی جهانی اسلام حضور داشته است.

این هنرمند سفرهای مطالعاتی به کشورهای ژاپن، روسیه (مسکو) و ایتالیا و تحقیق در آثار ایرانی موجود در موزه آرمیتاژ (سن‌پترزبورگ) را در کارنامه دارد و در دانشگاه‌های الزهرا، هنر، پردیس اصفهان، هنر و معماری یزد به تدریس رشته نقاشی مشغول است. این نمایشگاه تا 30 آبان ساعت 15 تا 18 برپاست.