توسعه قضائی با رعایت بهداشت قضایی به نتیجه خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان به نقل از روابط عمومی دادگستری اصفهان آیت الله هاشمی شاهرودی در نشست با جمعی از قضات و کارکنان دادگستری کل اصفهان افزود: تاکنون اقدامات و فعالیت های زیادی در راستای توسعه تشکیلات قضایی، اصلاح فرآیند دادرسی، تدوین قوانین و لوایح حقوقی مدرنیزه و مکانیزه کردن دستگاه قضائی به منظور هرچه کارآمدترساختن کار در دستگاه قضا در خدمت رسانی مطلوب قضائی به مردم صورت پذیرفته که همه این کارها اقدام درجهت درمان قضائی بوده و به تنهایی کافی نمی باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر بهداشت قضائی اظهار داشت : حل اختلافات، اجرای عدالت، تعقیب و مجازات مجرم از وظایف ذاتی قوه قضائیه است که در قانون اساسی آمده است اما این به تنهایی کافی نیست و ما در توسعه قضائی اهداف مقدسی را پیش بینی کرده که فقط در حوزه درمان محدود نمی شود و برای گسترش عدالت و داشتن جامعه ای مطلوب و بدور از نا امنی‌های حقوقی، بهداشت قضائی که همانا تلاش در جهت جلوگیری از وقوع هرگونه جرم و ناامنی در جامعه است باید تحقق یابد.

شاهرودی تلاش تمامی نهادهای اجرایی کشور را در تحقق بهداشت قضائی ضروری دانست و بیان داشت: با بهره جویی از تکنولوژی روز دنیا و با به خدمت گرفتن تجارب کشورهای توسعه یافته و دعوت از متخصصین امر از سوی کلیه ادارت و سازمانها و نهادهای اجرایی کشور می توان جامعه ای به دور از هرگونه ناهنجاری و وجود جرایمی همچون صدور چک بلامحل، فروش مال غیر ، کلاهبرداری ، جعل و غیره ساخت.

در بخش دیگری از این جلسه نیز رئیس دادگستری استان اصفهان ضمن بیان گزارشی از اقدامات انجام شده اظهار داشت: جناب آقای شاهرودی با توجه به نظر مقام معظم رهبری و توصیه مؤکد حضرتعالی مبنی بر تعامل، همکاری و هماهنگی با سایر نمایندگان و مسؤولین قوای دیگر در جهت اقتدار نظام جمهوری اسلامی همکاران ما در کلیه حوزه های قضائی ضمن شناخت جایگاهها و وظایف و دستگاهها در چهارچوب قانون و حفظ استقلال دستگاه قضائی، هماهنگی و همفکری مناسبی در امر مبارزه با معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی و ایجاد امنیت و بالابردن احساس امنیت برای شهروندان دارا هستند.

غلامرضا انصاری یادآور شد: با توجه به این هماهنگی ها وضعیت اجتماعی و امنیتی اصفهان نسبتا مطلوب است و همکاران ما نیز در حرکت توسعه قضائی و رسیدگی به اهداف و مقاصد قضای اسلامی مجدانه تلاش می کنند.