جهانی سازی اسلامی بر محور حج شکل می گیرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، دکتر مهدی ناظمی اردکانی، روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در مدینه منوره افزود: حج، محور تحول و انقلاب فرهنگی در جهان اسلام در قدم اول و در جهان در گام بعدی است و انقلاب اسلامی وظیفه خود می داند حج را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

وی اظهار کرد: معتقدیم در مقابل پروژه جهانی سازی فرهنگهای مقابل اسلام، یک پروژه ای هم خداوند شکل داده که آن حج است.



وی با بیان اینکه چشم انداز آرمانی حج برمحور انسان سازی و تحول آفرینی و کارآمدی در تامین منافع مادی و معنوی جهان اسلام، وحدت سازی و تاثیرسازی در جهان و همه جوامع اسلامی تدوین شده است تصریح کرد: چشم انداز 20 ساله کشور باید زمینه ساز اجرای چشم انداز آرمانی حج باشد.

وی افزود: شورای راهبردی حج در دو سال قبل تدوین شده و اعضای آن مرکب از تعدادی از مدیران بعثه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از خبرگان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.



دکتر ناظمی اردکانی تاثیر فرهنگی حج را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بخواهیم پیام انقلاب و پیشرفت و عدالت را در دیگر کشورهای جهان بدهیم و الهام بخش برای دیگر کشورهای جهان باشیم صحنه حج،صحنه بروز و ظهور مدیریتهای کشورهای اسلامی می تواند باشد.



وی افزود: نگاه بلند امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان می دهد حج ، محور وحدت و هم جهتی جهان اسلام نیز است.

وی تاکید کرد :مهندسی فرهنگی جهان نیز باید بر محور حج شکل گیرد که این نگاه در کشور ما وجود دارد .

وی در خصوص مسوولیت های شورای راهبردی حج نیز گفت: برای شکل گرفتن نگاه جهانی، این شورا نقش و ماموریت همه دستگاههای فرهنگی کشور را در حوزه حج تعریف می کند و حاصل تلاش این دستگاهها در طول سال در آیین حج به نتیجه می رسد.



وی همچنین ضرورت برگزاری جشنواره و برنامه فرهنگی حج را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما باید جایزه ملی و بین المللی حج داشته باشیم که طی آن از تلاش های برتر در خصوص حج ،تقدیر شود.