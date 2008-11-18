۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

وجود گره های شهری و ترافیک مهمترین معضلات شهر زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر زنجان گفت: شهر زنجان نیازمند توسعه در همه بخش ها بخصوص عمران شهری بوده و امیدواریم در دور دوم سفر هیئت دولت به استان زنجان رفع معضلات و گره های شهری مورد توجه قرار بگیرد.

محمد عینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: امیدواریم با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بسیاری از معضلات ترافیک شهری حل شده و اعتبارات خاصی در این خصوص در نظر گرفته شود چرا که تخصیص اعتبارات در این زمینه امری ضروری به نظر می رسد.

وی ادامه داد: اختصاص اعتبارات در زمینه اتمام طرح سبزه میدان ، احداث سه پارکینگ طبقاتی، احداث دهکده المپیک ورزشی در زنجان و احداث کتابخانه بزرگ ملی امری ضروری است.

عینی فرد با اشاره به اینکه با سفر دور دوم ریاست جمهوری به استان بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، افزود: اخذ بودجه دولتی جهت بازگشایی طرح داودقلی- دلجویی و طرح سبزه میدان مشکلات عدیده‌ای را برای شهرداری سازمان مسکن و شهرسازی به وجود آورده که امیدواریم با عنایت ویژه رئیس جمهور این معضلات حل گردد.

رئیس شورای شهر زنجان با عنوان این که برای احداث پل روگذر اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان نیاز است، خاطرنشان کرد: احداث  سه پل تقاطع هم سطح در زنجان، تصویب و گشایش مرز هوایی فرودگاه، کمک در جهت تصویب نهایی و احداث کمربندی شمالی و دو خطه کردن راه آهن زنجان به تهران امری ضروری است.

عینی فرد ادامه داد: تخصیص اعتبار برای ایجاد و توسعه مراکز اداری، صنفی و خدماتی و صدور دستورات ویژه به دستگاه‌های مرتبط از اولویت‌های کاری این سفر می باشد.

کد مطلب 785532

