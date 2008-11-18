اعطای نشان حلال به 100 واحد تولیدی و صنعتی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید ساعدی عصر امروز و در حاشیه‌ نخستین همایش نانو بیوتکنولوژی کاربردی در صنایع غذایی افزود: هم‌اکنون نمی‌توان به طور مشخص‌ یک ماده غذایی خاص که از مواد ناحلال تولید می‌شود، مشاهده کرد اما توصیه می‌کنیم مردم در مصرف مواد غذایی که از خارج به کشور وارد می‌شود، دقت لازم را به کار گیرند.

مدیر دفتر داخلی مرکز اعطاء نشان حلال در ایران با اشاره به اعطای نشان حلال به شرکت‌ها و سازندگان داخلی گفت: هم‌اکنون بیش از 600 ماده غذایی ساخت ایران این نشان را دریافت کرده اند، ‌در حالی‌ که روزانه به طور متوسط دو تا سه کارخانه نیز متقاضی دریافت این نشان هستند.

ساعدی افزود: اعطای نشان حلال تلاش برای استفاده از یک سنت اعتقادی، الهی و قرآنی برای ارتقای سطح صادرات کالاها و مواد غذایی به کشورهای جهان اسلام است.

وی اظهار داشت: مرکزتحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی که این نشان را اعطاء می‌کند وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی است و هدف آن‌ کمک به صادرات مواد حلال در جهان است، ضمن اینکه دبیرخانه این مرکز در تهران قرار دارد.

قانونی برای جلوگیری از ورود کالاهای بدون نشان حلال به کشور نداریم

ساعدی در زمینه اعطای نشان حلال با ابراز تاسف از نبود قانونی برای ممانعت از ورود به کالاهایی که نشان حلال ندارند، ابراز امیدواری کرد در آینده این قانون در کشور مصوب شود.

مدیر دفتر داخلی مرکز اعطاء نشان حلال در ایران با اشاره به برخی شایعات در مورد حرام بودن تعدادی از محصولات مارک‌های صنایع غذایی خارجی گفت: ژلاتینی که در ساخت برخی از محصولات غذایی خارجی استفاده می‌شود، از استخوان خوک تولید می‌شود و این ماده در زمره مواد حلال قرار ندارد.