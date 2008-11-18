عملیات تملک ساختمانهای واقع در طرح سبزمیدان شهر زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پروژه سبزمیدان از پروژه های مهم استان زنجان در حوزه عمران شهری است که پس از سالها رکود و صرف هزینه های بی مورد و بی برنامه طی روزهای اخیر با توافق اداره کل اقتصاد و دارایی استان و شهرداری شهر زنجان عملیات تملک و اجرای پروژه یاد شده در آن آغاز شده است.
استاندار زنجان در آیین آغاز عملیات اجرایی این پروژه اجرای پروژههای شهری را عاملی برای تشویق حضور سرمایهگذاران دانست و گفت: با اجرای پروژههای عمران شهری و توسعه شهر، سرمایهگذاران با رغبت و سرعت بیشتری در میدان حضور پیدا میکنند.
محمد رئوفی نژاد با اشاره به اینکه اجرای پروژهها در گرو باور مدیران و تعامل شهروندان است، افزود: هیچ مشکلی برای توسعه سریع عمران شهری در زنجان نداریم.
وی با تاکید بر اینکه برای اجرای پروژههای عمران شهری حمایتهای لازم انجام خواهد شد، افزود: برای اجرای پروژهها مسائل بودجهای و اعتباری وجود ندارد و تعامل شهروندان در اجرای پروژهها نقش بسیار مهم و ضروری دارد.
رئوفی نژاد با اشاره به فرهنگ سازی عمومی در این زمینه افزود: باید مردم به این باور برسند که اجرای پروژهها به نفع تک تک شهروندان است.
استاندار زنجان گفت: اجرای طرحهای عمرانی در شهر به جز اینکه جلوه و جذبه، بهداشت و شادابی را در شهرها افزایش میدهد موجب بالا رفتن قیمت شهر شده و این به نفع شهروندان است.
رئوفی نزاد با اشاره به اینکه شهروندان باید در اجرای پروژهها همکاریهای لازم را داشته باشند، افزود: اجرا نشدن به موقع طرحها موجب میشود طرحها و پروژههای دیگر پشت سرهم جمع شود و اگر مردم تعامل کافی را با مجریان طرحهای عمران شهری داشته باشند، موجب میشود که طرحها یکی پس از دیگری اجرا و شهرها آباد و توسعه یابد.
وی با اشاره به فرصتهای فروان موجود در عمران شهری افزود: باید از فرصت ها برای توسعه و آباد کردن شهرها به خصوص مرکز استان استفاده کرد.
رئوفی نژاد گفت: شهرداران سایر شهرهای استان با دیدن توسعه مرکز استان در جهت توسعه شهرهای خود نیز تلاش خواهند کرد و در نتیجه استانی آباد خواهیم داشت.
