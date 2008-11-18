ارسال آثار به جشنواره پژوهش در حوزه شهری تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس محمد تقی امان پور افزود: سیاست شهرداری توسعه فعالیت ها بر پایه علمی و پژوهشی است که برای این منظور مدل سازی برای کاربست دستاوردهای پژوهشی را در دستور کار قرار دادیم که هم اکنون دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران این ماموریت را پیگیری می کند.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با تاکید بر این که اولویت در شهرداری پژوهش و تولید علم بدون کاربست نیست بلکه استفاده از نوآوری ،پژوهش وعلمی است که شهروندان و متخصصان ساکن در شهر تولید کرده اند؛ خاطرنشان کرد: ما با طراحی این مدل که به زودی تکمیل می شود به فعالیت های علمی و پژوهشی در سه حوزه راهبرد، کارکرد ودستورالعمل جنبه عملی خواهیم داد.

وی با تاکید بر این که پژوهش و نوآوری وابداعات صرفا نباید هیبتی فیزیکی داشته باشد بلکه می تواند در حوزه مدیریت شهری به بهره وری ،کاهش هزینه های مالی و زمانی و فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی منتهی شود گفت: حضور شهروندان در این جشنواره درتمام سطوح ارائه مقاله ،کتاب، ایده ، نو آوری و ابداع و حتی بازدید از نمایشگاه ها ونشست های تخصصی آزاد است.

وی با اشاره به این که مشارکت همگانی و استقبال از این جشنواره می تواند " نهضت تفکر برای زندگی بهتر" در شهر تهران را به ارمغان آورد گفت: برای تحقق این شعار علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت این جشنواره www.tehran.ir/rpc و هماهنگی های لازم به صورت دسته جمعی و یا فردی و در محورهای هشت گانه نقش خود را به عنوان یک شهروند فکور ایفا کنند.

امان پور خاطرنشان کرد: مدیریت شهری بر این باور است که تغییر شهر تهران از یک شهر کاری و یا خوابگاهی به شهری زنده که تمام ابعاد زندگی اجتماعی را برای شهروندان فراهم می آورد تنها با مشارکت مردم در حوزه اندیشه، نوآوری و تفکر برای زندگی بهتر میسر است و ما در تلاشیم تا با برگزاری این نوع جشنواره به این هدف مشترک مدیریت شهری و شهروندان برسیم.

وی درادامه " بانک ایده مدیریت شهری" را فرصتی برای نقد سازنده عملکرد شهرداری دانست و گفت: در این بانک ما 3 سئوال طراحی کردیم تا نقاط قوت و ضعف حوزه مدیریتی را به شکل علمی و کاربردی از نگاه شهروندان متعهد دریافت کنیم و در آن از مردم خواسته ایم تا ایرادها و زیبایی های پروژه های شهری انجام شده را بیان کنند و پیشنهاد خود را برای مدیریت برتر شهری ارائه کنند.

دبیر کمیته علمی این جشنواره نیز ضمن اعلام آمادگی این کمیته جهت تمدید مهلت ارسال آثار تا 4 آذر ماه گفت: تا کنون بیش از 450 اثر در محورهای مختلف در قالب مقاله ، پژوهش ، ایده های نو و پایان نامه به دبیرخانه ارسال شده است که هم اکنون بررسی و داوری آثار شروع شده است.

دکتر پور موسوی افزود: 76 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور با حداقل مدرک دکترا، داوری آثار رسیده را به عهده خواهند داشت که در صورت نیاز ممکن است بعضی از آثار توسط چند داور بررسی شوند.

وی در ادامه گفت: جدای از انتخاب و داوری آثار ، تایید محتوای علمی نشست ها و اظهار نظر درباره ی فرایند پذیری پژوهش ها نیز از جمله ی دیگر وظایف کمیته علمی است.