"رد کلیف" پرفروشترین فیلم ژاپن شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلم جدید وو در 16 روز اول اکران بیش از دو میلیون بلیت فروش داشته است. تونی لیونگ چیو وای، تاکشی کانشیرو، ژانگ فنگی، چانگ چن و لین چیلینگ در فیلم 80 میلیون دلاری "رد کلیف" بازی می‌کنند.

داستان در آخرین روزهای حکمرانی سلسله هان در سال 208 روی می‌دهد و درباره نبردهایی است که دوره "سه امپراتوری" و حکمرانی سه امپراتور در چین را به همراه داشت. از "رد کلیف" به عنوان پرهزینه‌ترین فیلم تاریخ سینمای آسیا یاد می‌شود.

این فیلم در دو قسمت ساخته شده و بخش دوم آن آوریل 2009 اکران می‌شود. "رد کلیف" تنها فیلمی است که امسال سه هفته پشت سر هم در صدر جدول بازار فروش ژاپن قرار گرفته است. انتظار می‌رود این فیلم در نهایت 50 میلیون دلار بفروشد.

فیلم کمدی "پرواز شاد" با بازی هاروکا آیاسه با 25/2 میلیون دلار و 164 هزار بلیت فروش فیلم دوم شد. "متهم ایکس" نیز پس از هفت هفته در رده چهارم قرار گرفت.

این فیلم با 40 میلیون دلار یکی از پنج فیلم پرفروش ژاپنی این کشور در سال 2008 است. "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" استیون اسپیلبرگ با 06/59 میلیون دلار پرفروشترین فیلم خارجی اکران شده در ژاپن در سال 2008 است.