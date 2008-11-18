۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۳

در بابلسر:

60 درصد مدارس با مشکل تامین مخزن برای ذخیزه سازی سوخت مواجهند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش بابلسر گفت: هم اکنون 60 درصد مدارس شهرستان با مشکل تامین مخزن برای ذخیره سازی سوخت مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، ولی الله نعمتی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد سوخت شهرستان در فرمانداری افزود: سرانه تخصیصی دانش آموزان بابلسری در سال تحصلی جدید به ازای هر دانش آموز، چهل هزار ریال است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان اعتبار تخصیصی کفاف تامین مخزن ذخیره سازی سوخت و وسایل گرمایشی را به مدارس نخواهد داد.

مدیر آموزش و پرورش بابلسر با اشاره به اینکه هم اکنون 20 درصد مدارس شهرستان دارای سیستم گرم کننده شوفاز هستند تصریح کرد: 230 بخاری طی سال گذشته و امسال در اختیار این نهاد قرار گرفت.

به گفته وی، میزان موجود بخاری های دریافتی با وجود 846 کلاس درس بسیار ناچیز است.

وی با اذعان این مهم که اعتبار برای تهیه وسایل گرمایشی در سال جدید توسط وزارتخانه و اعتبارات تملک دارایی استان تامین شود افزود: با این اوصاف حدود 60 درصد مدارس شهرستان با مشکل تامین مخزن و ذخیره سازی سوخت مواجه خواهند بود.

16 هزار و 712 دانش آموز در 192 مدرسه شهرستان بابلسر مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 785545

