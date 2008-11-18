احداث اصولی ساختمانها؛ ویژگی اصلی شهرداری کویت

به گزارش خبرنگار مهر، در کویت شورای شهرداری به عنوان بازوی اجرای برنامه های عمرانی و عملیاتی شهر مشغول به فعالیت است که 16 تن از جمله دو زن در آن حضور دارند.

در شهرداری کویت همچون شهرداری اکثر شهرهای مهم کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس به جذب گردشگر توجه وی‍‍ژه ای می شود و از این رو در ساختار شهرداری این شهر برنامه های مختلفی در راستای توسعه این صنعت اجرا می شود.

البته شواری شهرداری کویت اختیارات نسبتا محدودی دارد که عمده همین اختیارات محدود به برنامه های عمرانی، نظارت بر خدمات عمومی و رستورانها و همچنین ساخت و ساز می شود.

به گزارش مهر، درکلانشهر کویت و شهرداری آن به مقوله ساختمان سازی در کنار گردشگری توجه وی‍ژه ای می شود و تصمیم گیرندگان سعی می کنند بر مبنای نقشه های از پیش ترسیم شده روند ساخت و ساز را تسریع بخشند.

شهرداری کویت برنامه های گسترده ای برای جذب گردشگران خارجی دارد

بر اساس برنامه ریزیهای از پیش صورت گرفته، احمد حمد الصبیح مدیرکل شهردای کویت به عنوان عالی ترین مقام کویتی از طرف شهرداری شهر کویت در اجلاس شهرداران پایتختهای آسیایی حضور می یابد.