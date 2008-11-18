دکتر فرهاد فرید در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جراحی مجتبی جباری گفت: تمام روزنامه‌ها در مورد جراحی جباری مسائلی را نوشته بودند که واقعیت نداشت چرا که مشکل این بازیکن چیزی غیر از مواردی بود که طی روزهای گذشته عنوان شده است.

وی با بیان اینکه شنبه شب دکتر نوروزی با من تماس گرفت و شرایط جباری را توضیح داد و ساعت 14:30 فردای آن روز به همراه جباری به مطبم آمدند، تاکید کرد: نوروزی گفت که جباری در بازی با ذوب آهن مصدوم شده است و پس از برنامه‌های آب درمانی و برق درمانی زیر نظر وی و دکتر ابراهیمیان هنوز احساس درد می کند.

جراح اورتوپد و فوق تخصص طب ورزشی خاطر نشان کرد: پس از معاینه جباری متوجه شدم وی از ناحیه مینیسک داخلی پا دچار پارگی درجه 3 شده است که MRI هم این موضوع را تایید کرد. به همین دلیل وی نیاز به جراحی آرتوسکوپی یا عمل لیزری داشت تا مصدومیتش برطرف شود.

وی اظهار داشت: پس از این موضوع امیر قلعه نویی با من تماس گرفت و به وی گفتم این بازیکن باید تحت عمل جراحی قرار گیرد و روز سه شنبه را برای این عمل مشخص کردم اما ناگهان امروز در روزنامه‌ها خواندم وی عمل شده است.

دکتر فرید در پایان گفت: مریض می تواند جراح خود را شخصا انتخاب کند اما ای کاش در کنار این مسائل، واقعیت‌ها هم مطرح می شد. البته من دنبال هیچ چیزی نیستم اما در ایران تنها جایی که می تواند بیمار را بصورت لیزری تحت عمل جراحی قرار دهد، موسسه "جیاموس" است، مرکزی که زیر نظر من اداره می شود و ترکیبی از بهترین جراحان و متخصصان ارتوپد که از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا مدارک خود را اخذ کرده‌اند، در آن حضور دارند.