اوباما در اندیشه تقویت روابط آمریکا با دیگر اعضای ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در پیامی که روز سه شنبه در مجمع پارلمانی ناتو قرائت شد، گفت: من تصمیم دارم در راستای تقویت روابط با متحدانمان و حل جمعی چالش های جهانی با جان ترنر رئیس آتی مجمع پارلمانی ناتو همکاری تنگاتنگی داشته باشم.

وی افزود: مجمع پارلمانی ناتو باید به تلاش خود برای شفاف سازی مدیریت ناتو در مدت 10 سال آینده ادامه دهد.

خوزه لئو رئیس کنونی مجمع پارلمانی ناتو است.

این مجمع ارگانی مشورتی از پارلمانهای کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است که سالانه تشکیل جلسه می دهند.