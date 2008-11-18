  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۶

اوباما در اندیشه تقویت روابط آمریکا با دیگر اعضای ناتو

رئیس جمهوری منتخب آمریکا امروز از تصمیم خود برای تقویت روابط این کشور با متحدان خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و حل جمعی چالش های جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در پیامی که روز سه شنبه در مجمع پارلمانی ناتو قرائت شد، گفت: من تصمیم دارم در راستای تقویت روابط با متحدانمان و حل جمعی چالش های جهانی با جان ترنر رئیس آتی مجمع پارلمانی ناتو همکاری تنگاتنگی داشته باشم.

وی افزود: مجمع پارلمانی ناتو باید به تلاش خود برای شفاف سازی مدیریت ناتو در مدت 10 سال آینده ادامه دهد.

خوزه لئو رئیس کنونی مجمع پارلمانی ناتو است.

این مجمع ارگانی مشورتی از پارلمانهای کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است که سالانه تشکیل جلسه می دهند.

کد مطلب 785561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

