عزم جدی مسئولان قضایی و انتظامی برای ریشه کن سازی مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جلسه فوق العاده رئیس دیوان عالی کشور ، دادستانی کل کشور ، معاون اول قوه قضائیه ، معاون اداری مالی قوه قضائیه ، فرماندهی ناجا و شماری از مسئولین مربوطه حضور داشتند.

در این نشست بر ضرورت اتخاذ راهکارهای قاطع و بازدارنده در جهت ریشه کن سازی مواد مخدر و بستن سرچشمه های ورود مواد تخدیری و روان گردان تاکید شد.

همچنین آسیب شناسی و تحلیل روند مبارزه با مواد مخدر طی 3 دهه گذشته و علت یابی و کنترل و نظارت قوی تر مرزها ، مبارزه قاطع با باندهای سازمان یافته و مافیای مواد مخدر از جمله مواردی بود که مسئولین امر تاکید وافری بر آن داشتند.

نیز با اشاره به اینکه منبع اصلی تامین مالی تروریسم در منطقه عواید ناشی از تجارت مواد مخدر است بر ضرورت تهدید منابع مالی قاچاقچیان کلان تاکید گردید.

در ادامه ضمن ارائه گزارشی نسبت به درآمد هنگفت تولید مواد روان گردان و توزیع مواد مخدر بر ضرورت انسداد راههای پشتیبانی مالی شبکه های سازمان یافته تجارت مواد مخدر تاکید شد.

در این جلسه همچنین بر اهتمام دستگاه قضایی - انتظامی و امنیتی نسبت به برخورد با دانه درشتهای مواد مخدر تاکید گردید.

از جمله موارد مورد اشاره در این نشست توجه به ساختار آموزشی ، وحدت رویه در برخورد ، ضابطه مندی تخفیف ، اصدار قاطع آراء و احکام ، کنترل و نظارت بر زندانها و ... بود.

همچنین مقرر گردید هیئتی از نمایندگان دستگاههای ذیربط برای ایجاد هماهنگی میان دستگاهی در برخورد با پدیده شوم مواد مخدر با مسئولیت معاون قضایی دادستانی کل کشور تشکیل گردد.