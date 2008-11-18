بزرگترین مرکز تولید مشروبات الکلی در کرمان منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ حسین چناریان عصر امروز در جمع خبرنگاران کرمان اظهار داشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی گسترده ترین کارگاه ساخت مشروبات الکلی در شهر کرمان شناسایی و منهدم شد که در این رابطه 32هزار لیتر مشروبات الکلی دست ساز نیز کشف شد.

وی تصریح کرد: شناسایی این کارگاه عظیم تولید و توزیع مشروبات الکلی پس از یک ماه کار اطلاعاتی و همکاری دستگاه قضایی صورت گرفت و در همین رابطه 4 نفر دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

وی افزود: 40 درصد از نزاعهای خیابانی و بروز جرایم در جوامع بر اثر مصرف مشروبات الکلی اتفاق می افتد.

سرهنگ چناریان گفت: یکی از آثار زیان بار مصرف مشروبات الکلی بروز اختلاف های خانوادگی و ضعف بنیان های اخلاقی در بین افراد خانواده است.

وی افزود: افرادی که از مشروبات الکلی استفاده می کنند دچار بی غیرتی و عدم حساسیت نسبت به مسائل اخلاقی می شوند و با مشکلات فراوانی در خانواده و جامعه برخورد می کنند.

چناریان همچنین از دستگیری یک باند گروگانگیری در استان کرمان خبر داد و گفت: این باند گروگان گیر دارای مخفیگاههای متعدد در نقاط مختلف شهر کرمان بودند که با دستگیری این افراد 9 افغانی گروگان گرفته شده آزاد شدند.