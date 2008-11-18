سد منگل در آمل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از مراحل مطالعاتی سد منگل با بیان اینکه اجرایی شدن این سد از آرزوهای کهنه شده مردم مازندران بوده است گفت: خوشبختانه این آرزو در دور دوم سفر هیئت دولت بررسی و در جلسه استانی دولت تصویب شد.

وی افزود: رئیس جمهور بر تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای سد منگل بر روی رودخانه بزرگ هراز به همراه شبکه کانال های توزیع آب زراعی تاکید کرد.

فرماندار آمل با بیان اینکه اجرائی شدن سد منگل آمل پس از گذشت بیست سال یکی از دغدغه های اصلی کشاورزان و پایین دست حوزه آبریز هراز بوده است تصریح کرد: با تاکید رئیس جمهور و قول مساعد وزیر نیرو عملیات اجرائی سد منگل دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.

اکبریان با بیان اینکه هم اکنون مطالعات این سد در مراحل پایانی خود قرار دارد اظهار داشت: امسال بیش از یک میلیارد تومان از محل اعتبارهای ملی برای تکمیل مطالعات این سد اختصاص داده شده است.

وی از اعتبار دقیق و کامل برای این سد اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: اختصاص اعتبارهای مورد نیاز برای اجرای سد و شبکه اصلی آبیاری یکی از ملزومات مهم است.

فرماندار آمل با بیان اینکه رودخانه هراز یکی از ده رودخانه دائمی و پرآب کشور است و از ارتفاعات دماوند سرچشمه می شود افزود: با اجرائی شدن سد منگل آمل بر روی رودخانه بزرگ هراز نیمی از جمعیت مازندران از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه سد منگل آمل یکی از سدهای منحصر به فرد به لحاظ تولید برق، شرب و کشاورزی است حجم ذخیره سازی این سد را 600 میلیون متر مکعب اعلام و تصریح کرد: با بهره برداری از این سد مشکلات کم آبی بیش از 100 هزار هکتار از شالیزارها و آب آشامیدنی شهرستان های آمل، محمودآباد، فریدونکنار، بابل و بابلسر تامین خواهد شد.

فرماندار آمل با اشاره به اینکه هم اکنون به علت نبود سد و شبکه ای برای مهار آب این رودخانه پر آب هراز سالانه میلیون ها متر مکعب آب بلااستفاده به دریا می ریزد خاطر نشان کرد: پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب برای شهرستان آمل و شهرستان های همجوار، زیستگاه مناسب برای تولید ماهیان سردآبی و ایجاد بازارچه گل و گیاه و عرضه محصولات کشاورزی و ایجاد مرکز تفریحی و گردشگری از اهداف مهم دیگر ایجاد سد منگل آمل است.

سد منگل در مسیر محور ارتباطی ترانزیتی جاده هراز در فاصله حدود سی کیلومتری شهر آمل واقع شده است.