اجلاس "جهان جدید" اوائل ژانویه در پاریس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ الیزه روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: اجلاس جهان جدید با حضور سران کشورهای بزرگ جهان و بهترین کارشناسان بین الملل در روزهای هشت و نهم ژانویه (19 و 20 دی ماه) در پاریس برگزار می شود.

سارکوزی در ارتباط با تشکیل این نشست گفت: ما در یک دوره سرنوشت ساز برای اقتصاد و سازمان های اجتماعی بسر می بریم و باید نشان داد که می توانیم راه حل های عینی برای چالش های جهانی ارائه دهیم.

تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس نیز به عنوان یکی از گردانندگان این اجلاس بر ضرورت تشکیل آن و ارائه راه حل های متفاوت برای چالش ها تاکید کرد.

این درحالی است که وضعیت مالی کشورهای جهان روبه وخامت رفته و کشورهای قدرتمند همچون آمریکا با مشکلات بسیار عمیق مالی مواجه شده اند.