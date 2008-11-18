نمایش "جعبه موسیقی" در کانون فیلم معناگرا

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد جلسه پرسش و پاسخ نشست پس از نمایش فیلم با حضور موتمن، مسعود احمدی فیلمنامهنویس، محمد خزاعی تهیهکننده و رامبد جوان، شاهرخ فروتنیان، ارسلان قاسمی و نگار جواهریان بازیگران فیلم برگزار میشود.
"جعبه موسیقی" پیشتر توانسته در مجامع بینالمللی از جمله جشنواره فیلم کودک و نوجوان مادرید حضور داشته و جوایزی از جمله جایزه بینالمذاهب جشنواره فیلم فجر و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان همدان را برده است.
این فیلم داستان پسربچهای است که با فرشته مرگ آشنا میشود و تلاش میکند به واسطه این آشنایی پدربزرگش در حال مرگش را نجات دهد. موتمن "هفت پرده"، "شبهای روشن"، "باجخور" و "صداها" را در پرونده کاری دارد.
