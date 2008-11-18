۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۴۰

نمایش "جعبه موسیقی" در کانون فیلم معناگرا

نمایش "جعبه موسیقی" در کانون فیلم معناگرا

فیلم سینمایی "جعبه موسیقی" ساخته فرزاد موتمن در هفتاد و پنجمین نشست کانون فیلم معناگرا ساعت 10 روز جمعه اول آذرماه در سالن شماره دو سینما فرهنگ به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد جلسه پرسش و پاسخ نشست پس از نمایش فیلم با حضور موتمن، مسعود احمدی فیلمنامه‌نویس، محمد خزاعی تهیه‌کننده و رامبد جوان، شاهرخ فروتنیان، ارسلان قاسمی و نگار جواهریان بازیگران فیلم برگزار می‌شود.

"جعبه موسیقی" پیشتر توانسته در مجامع بین‌المللی از جمله جشنواره فیلم کودک و نوجوان مادرید حضور داشته و جوایزی از جمله جایزه بین‌المذاهب جشنواره فیلم فجر و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان همدان را برده است.

این فیلم داستان پسربچه‌ای است که با فرشته‌ مرگ آشنا می‌شود و تلاش‌ می‌کند به واسطه این آشنایی پدربزرگش در حال مرگش را نجات دهد. موتمن "هفت پرده"، "شب‌های روشن"، "باج‌خور" و "صداها" را در پرونده کاری دارد.

