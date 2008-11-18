بازار تهران نا امن ترین مکان در برابر آتش سوزی است / جزئیات احداث ایستگاه بازار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی بیگی با حضور در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، ضمن حضور در غرفه خبرگزاری مهر ، درباره ادعای اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران مبنی بر اینکه در بحث احداث ایستگاه آتش نشانی در محدوده بازار تهران ، قسمتی از اراضی بقعه متبرکه امام زاده زید (ع) تخریب شده است، گفت: وجود ایستگاه آتش نشانی در این بازار تهران از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

وی با تاکید بر نوسازی و بازسازی ایستگاههای فرسوده آتش نشانی ، افزود: با وجود ایستگاه شماره 7 آتش نشانی در محدوده بازار تهران، ادعا می کنیم که ایمنی بازار مدیون این ایستگاه است.

حاجی بیگی به سابقه ساخت این ایستگاه در بازار تهران اشاره کرد و گفت: ایستگاه شماره 7 در سال 1349 توسط شهردار وقت تهران در اختیار سازمان آتش نشانی قرار گرفت و همان زمان بر وجود این ایستگاه در بازار تاکید شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در ادامه به وضعیت فرسوده این ایستگاه و عدم امکان مرمت و مقاوم سازی آن اشاره کرد و افزود: با توجه به فرسودگی ایستگاه بازار ، این ایستگاه در طرح تخریب و نوسازی قرار گرفت.

وی در مورد اظهارات مسئولان اوقاف مبنی بر اینکه زمین ایستگاه متعلق به اوقاف است، گفت: مدارک مستند ما نشان می دهد که این ملک در اختیار سازمان آتش نشانی بوده و بابت آن به اوقاف اجاره می دهد.

حاجی بیگی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ شکایتی از سوی میراث فرهنگی صورت نگرفته است، افزود: شکایت اوقاف باعث شده که کار بازسازی ایستگاه متوقف شود.

وی در عین حال به دستور قضائی مبنی بر اجازه تعبیه سازه های نگهبانی ایستگاه، گفت: با دستور قضائی ، ایمن سازی ایستگاه در حال انجام است.

حاجی بیگی ضمن تکذیب شایعاتی مبنی بر استفاده از این فضا برای کاربرد تجاری، افزود: این ایستگاه به طور ویژه برای بازار تهران تعبیه شده و در کنار آن دو آشیانه نیز برای اورژانس پیش بینی شده است.

وی در مورد نحوه گودبرداری در این مکان نیز گفت: گودبرداری از 5/1 متر از داخل حریم ایستگاه صورت گرفته و هیچ لطمه ای به امامزاده نمی زند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی درباره اهمیت ایستگاه بازار تهران افزود: اگر این ایستگاه نباشد هر لحظه امکان حادثه در بازار وجود دارد. زیرا بازار تهران ناایمن ترین مکان است.

حاجی بیگی با اشاره به متوقف ماندن کار احداث ایستگاه شماره 7 و خطراتی که می تواند متوجه بازار تهران شود، گفت: در حال حاضر با توجه به موقعیت بازار تهران، ماموران ایستگاه در همان شرایط نامناسب در ایستگاه مستقر هستند تا در صورت نیاز، عملیات انجام دهند.

وی در پایان افزود: این ایستگاه بالغ بر 45 سال است در اختیار سازمان آتش نشانی بوده و باید بازسازی شود و اگر کسانی می خواهند که ایستگاه آتش نشانی در این محدوده نباشد، موضوع را اعلام کنند. زیرا، سازمان آتش نشانی متولی ایمنی و پیشگیری از سوانح و آتش سوزی در شهر است.