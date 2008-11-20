پنج هزار نفر از جمعیت روستایی استان مرکزی دیابت دارند

بابک عشرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه الگوی تغذیه نامناسب، کم تحرکی و چاقی از عوامل مستعد کننده دیابت است افزود: 55 درصد زنان و 28 درصد مردان روستایی استان مرکزی به خاطر چاقی و اضافه وزن در معرض ابتلا به دیابت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه 1/4 درصد جمعیت بالای 30 سال مناطق روستایی استان مبتلا به بیماری نوع دوم دیابت هستند اضافه کرد: افرادی که سابقه بیماری فامیلی و خانوادگی، خانم‌هایی که سابقه دیابت حاملگی و سابقه دوبار سقط جنین و تولد نوزادی که وزن بیشتر از چهار کیلوگرم داشته باشند در معرض ابتلا به خطر بیماری نوع دوم دیابت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه 0.9 درصد جمعیت بالای 30 سال استان مبتلا به بیماری پری ‌دیابتیک هستند تصریح کرد: قند خون ناشتای این افراد بین 100 تا 125 است.

عشرتی بر پیشگیری و کنترل بیماری دیابت تاکید کرد و گفت: کنترل به موقع می ‌تواند از عوارضی همچون بی‌ حسی دست و پا، اختلال در بینایی و اختلال در کلیه ‌ها جلوگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه باید با فرهنگ سازی بستر پیشگیری از این بیماری در جامعه فراهم شود اضافه کرد: عوارض دیابت و معلولیتهای آن باید با کمک رسانه ها و دستگاههای آموزشی در جامعه شناسانده شود.