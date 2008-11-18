به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام پورمحمدی، صبح امروز در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره نشریات دانشجویی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با اشاره به کارکردها و قابلیت‌های رسانه در نهادینه کردن امر نظارت در جامعه اظهار داشت: همه سطوح ملی و هر حوزه‌ای را با نظارت می‌توان ارتقاء داد.

وی افزود: از این جهت در فرهنگ دینی ما ارشاد، تذکر، راهنمایی، اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر درصدر فعالیت‌های اجتماعی قرار گرفته است.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: اگر جامعه دینی می‌خواهد به جامعه‌ای منزه، انسانی، عالمانه و متفکرانه که خلیفة‌الله و اشرف مخلوقات تبدیل شود باید مدام به امر نظارت،‌مراقبت و هدایت هوشمندانه (نه قیم ‌مآبانه و اصلاح از بالا و دیکته‌ای و دیکتاتوری) توجه شود.

وی با ارائه آماری از نشریات رسمی کشور گفت: حدود 2 هزار نشریه رسمی در قالب سالنامه، ماهنامه، هفته و روزنامه در کشور فعالیت می‌کنند و این نشان از بالندگی فضای ذهنی و تلاش فکری جامعه ماست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها و نیز توانایی‌ها و استعدادهای کشور تأکید و تصریح کرد: مدیریت استعداد، زمان، فرصت و تلاش‌ها که به نظام بهره‌وری و کارآمدی در کشور منجر می‌شود از نقاط مشکل‌دار و گیرهای اجتماعی و مدیریتی ماست.

وی گفت: باید همه در کشور به عنوان عزم ملی، بسیج شویم تا در جایگاهی که شایسته آن هستیم قرار گیریم، باید ببینیم جایی که الان در آن قرار داریم شایسته است یا نه و این‌که آیا می‌توانستیم در جایی دیگر قرار بگیریم؟

پور محمدی ادامه داد: برای پاسخ به این سوال باید از فضای شعار، تحقیق ونقدهای عقده گشایانه و تخریبی فاصله گرفت، چون اینها دردی را دوا نمی‌کند .

وی آسیب‌شناسی از علل کاهش بهره‌وری و راندمان فعالیت‌ها در کشور را از کارکردهای اصلی سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: کشور ما از لحاظ فراهم نمودن امکانات سخت‌افزاری در رده کشورهای ممتاز قرار دارد اما بهره‌وری و راندمان پایین‌ است که علت آن یا تکمیل نبودن زیرساخت‌هاست و یا پایین‌بودن فرهنگ بهره‌وری.

وی ادامه داد: آن بخش از نظارت رسانه‌ای که مورد توجه ماست نظارت رسانه‌های تخصصی به خصوص رسانه‌های حوزه دانشجویی و دانشگاهی است که می‌توانند نقش نظارت عمومی جامعه را ایفا نمایند و فقط در نحوه استفاده از آن در سیستم باید تعریف عملیاتی و مدیریتی صورت گیرد .

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های نظارت عمومی افزود: 80 درصد نظارت ما در بیرون از سازمان‌های تخصصی رقم می‌خورد. اگر از اینها، خوب استفاده کردیم نظارت در جامعه محقق می‌شود و تجربه دیگر کشورها این را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از پایان سخنانش به پرسش‌های دانشجویان پاسخ گفت.