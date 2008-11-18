اساسنامه کمیته ملی المپیک اصلاح می شود/ حضور در بازیهای ورزشی ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده، رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک و شاهرخ شهنازی، مهدی هاشمی، مهدی کرباسیان، مهدی قدمی، محمود خسروی وفا، احمد ناطق نوری اعضای هیئت اجرایی این کمیته و درغیاب علی کفاشیان برگزارشد، اصلاح اساسنامه کمیته المپیک در دستور کارهیئت اجرایی قرار گرفت و مقرر شد اعضا نظرات اصلاحی خود را جهت بازنگری اساسنامه کنونی به مهدی قدمی رئیس کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی این کمیته ارائه کنند .

در این جلسه همچنین در خصوص معرفی اعضای کمیسیون‌های کمیته ملی المپیک مقرر شد هر یک از مسئولان کمیسیون‌ها با مطالعه و بررسی نسبت به بررسی، انتخاب اعضا و صدور احکام از سوی رئیس کمیته ملی المپیک اقدام کنند.

در ادامه جلسه دبیرکل کمیته ملی المپیک گزارش مختصری از شرکت سرمایه ‌گذاری کمیته ملی المپیک را به اطلاع اعضاء رساند که پس از بحث و تبادل ‌نظر مقرر شد درپنجمین جلسه هیئت اجرایی از محمدرضا یزدانی ‌خرم رئیس هئیت مدیره و عباس طاهرخانی مدیرعامل شرکت دعوت بعمل آید تا ضمن ارائه گزارش کاملی از نحوه و چگونگی عملکرد شرکت، طراز سالیانه را نیز به هیئت اجرایی گزارش کنند.



درادامه جلسه دعوتنامه صندوق کمک ‌های ورزشی شیخ فهد آل احمد آل صباح رئیس شورای المپیک آسیا که در ژاپن مستقر است، قرائت شد. این صندوق از سال 1994 همزمان با بازیهای آسیایی هیروشیما جهت بزرگداشت یاد شیخ فهد آل احمد رئیس شورای المپیک آسیا توسط مقامات ژاپنی تاسیس شد. در این صندوق طرح ویژه ‌مسابقاتی همه ساله جهت کمک به توسعه و ارتقاء ورزش در قاره پهناور آسیا به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

این مسابقات در رشته‌های ورزشی دوومیدانی، شنا، بوکس، کشتی، هاکی، سافت ‌بال، والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، ژیمناستیک، قایقرانی روئینگ، قایقرانی بادبانی، بدمینتون، وزنه برداری، بولینگ، تیروکمان، کاراته، گلف در مرداد ماه 88 در هیروشیما برگزار و هر کشوربایستی با 20 نفرشامل سرپرست، معاون سرپرست، سه مربی یک کمک مربی و 15 بازیکن در این مسابقات شرکت کند و ورزشکاران نباید از 12 سال کمتر و بیشتر از 18 سال داشته باشند. در این مورد مقرر شد طی مکاتبه ‌ای، چگونگی برگزاری این دوره از مسابقات را از ژاپن درخواست و سپس نسبت به اعزام تیم ها اقدام شود.



دراین جلسه مقرر شد طی نامه ‌ای به کلیه فدراسیون‌های ورزشی چگونگی حضور تیم‌های تحت پوشش در رویدادهای آتی ‌بطور مشخص ازنظرکسب مدال بیان کنند تا نسبت به برنامه ‌ریزی و تخصیص اعتبارات لازم جهت حضور آنها در میادین بین‌المللی اقدام لازم بعمل آید.

جلسه آینده هیئت اجرایی روز سه ‌شنبه ساعت 6 صبح درمحل کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد.