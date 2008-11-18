اعزام زائران حج تمتع مازندران به مکه مکرمه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز اعزام زائران حج تمتع ، شش کاروان در قالب چهار پرواز از مازندران راهی خانه خدا شدند.

در زمان اعزام اولین گروه از زائران حج تمتع برخی از مسئولان محلی، شخصیتهای مذهبی و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند .

تعداد زائران حج تمتع امسال از مازندران به سرزمین وحی پنج هزار نفر بوده که 52 درصد این زائران مرد و مابقی خانمها هستند.

همه کاروانهای اعزامی از مازندران امسال مدینه بعد بوده یعنی ابتدا زائران برای انجام اعمال حج به مکه مکرمه مشرف و سپس برای زیارت مرقد مطهر نبی مکرم اسلام رهسپار مدینه منوره خواهند شد.

قرار است همه زائران مازندرانی در قالب 32 کاروان و طی پنج روز با 21 پرواز راهی مکه مکرمه شوند.