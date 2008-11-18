۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۰۵

شور حج / 112

اعزام زائران حج تمتع مازندران به مکه مکرمه آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: اعزام اولین گروه از زائران حج تمتع مازندران به سرزمین وحی امروز سه شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به مکه مکرمه انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز اعزام زائران حج تمتع ، شش کاروان در قالب چهار پرواز از مازندران راهی خانه خدا شدند.

در زمان اعزام اولین گروه از زائران حج تمتع برخی از مسئولان محلی، شخصیتهای مذهبی و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند .

تعداد زائران حج تمتع امسال از مازندران به سرزمین وحی پنج هزار نفر بوده که 52 درصد این زائران مرد و مابقی خانمها هستند.

همه کاروانهای اعزامی از مازندران امسال مدینه بعد بوده یعنی ابتدا زائران برای انجام اعمال حج به مکه مکرمه مشرف و سپس برای زیارت مرقد مطهر نبی مکرم اسلام رهسپار مدینه منوره خواهند شد.

قرار است همه زائران مازندرانی در قالب 32 کاروان و طی پنج روز با 21 پرواز راهی مکه مکرمه شوند.

