شرایط حج از سال گذشته بهتر است / دفاتر مراجع در مدینه استقرار یافتند

حجت الاسلام قاضی عسگر در ادامه این گفتگو به اهدای "جانمازی" به کلیه زائران با توجه به شرایط بهداشتی در شهر مذهبی اشاره کرد و اعلام نمود با توجه به مباحث مربوط به سجدگاه زائران و نوع رویکرد مردم دیگر مذاهب به استفاده از مهر در نماز جماعت ، طراحی "جانمازی" جدید جای تقدیر و تشکر دارد که البته این کار توسط هواپیمایی و با مشورت بعثه صورت گرفته است.

معاون آموزشی و پژوهشی بعثه مقام معظم رهبری ، در خصوص رفتار ماموران دولتی عربستان با زائران نیز اظهار داشت: با توجه به بررسی ها و مشاهدات برخوردها در مجموع متین تر شده است و انتظار می رو این روند نیز تداوم یابد و همچنین در مجموع شرایط امسال حج از سال گذشته بهتر به نظر می رسد.

وی در ادامه این گفتگو ضمن انتقاد از برخوردهای برخی تندروها با زائران در قبرستان بقیع تاکید نمود که زائران بقیع مردمان جهان اسلام هستند و نباید زائران میهمان شهر پیامبر را ترساند و با آن رفتاری خلاف رفتار اسلامی داشت.

قاضی عسگر در پاسخ به سئوالی در خصوص کتابهای نوشته شده در باب مسائل تفکرات شیعیان توسط برخی علمای وهابی نیز اعلام کرد : اکثر این کتابها مورد بررسی و نقد قرار گرفته و پاسخهایی مناسب برای هر یک آماده و به چاپ رسیده که از جمله آن می توان به کتاب "گل بی خار" اشاره کرد.

وی در عین حال با اعلام انتشار 4 نقد در این باره تاکید نمود که این معاونت سه کتاب در رد نظریات مطرح شده به رشته تحریر در آورده است.

قاضی عسگر در ادامه ضمن تاکید مصرانه بر آمدگی علما و روحانیون اهل تشییع در گفتگو و حل مسائل فی مابین با علمای عربستان ابراز داشت که ما آمادگی خود را برای انجام نشست ها و تبادل افکار اعلام کرده و می کنیم ولی تاکنون از طرف مقابل واکنشی اظهار نشده است.

این مسئول در بعثه مقام معظم رهبری در خصوص خدمات ویژه آموزشی و پژوهشی به زائران خانه خدا اعلام نمود که شورای استفتاء از طریق تلفن مستقیم و همراه آماده پاسخگویی به کلیه سئوالات حاجیان می باشد.

وی در پایان ضمن اعلام حضور نمایندگان مراجع عالیقدر جهان تشییع در مدینه و استقرار آنها در اماکن مختلف به این نکته اشاره کرد که زائرین محترم برای آگاهی از محل استقرار هر یک از مراجع بزرگوار می توانند به دفتر بعثه مقام معظم رهبری مراجعه تا در اماکن استقرار هر یک اطلاع یابند.